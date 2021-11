Vinhos, destilados e cafés têm desconto na Black Friday do Pão de Açúcar

A Black Friday do Pão de Açúcar oferece descontos de até 70% durante 48 horas em todo Brasil, com ofertas nas categorias de vinhos e espumantes, destilados, cervejas especiais, cafés e alimentos.

Os descontos chegam a 70% e podem ser conferidos no e-commerce e no aplicativo Pão de Açúcar Mais, e em todas as lojas físicas, durante quinta e sexta-feira.

No e-commerce e no site, as compras acima de R$99 pagas via PIX têm frete grátis (apenas produtos vendidos e entregues pelo Pão de Açúcar) e parcelamento em até 12x sem juros nos cartões Pão de Açúcar ou 10x sem juros nos demais cartões.

Os consumidores contam também com opções de serviço de entrega em até 2 horas, entrega agendada, modalidade “Clique e Retire”, com retirada das compras em uma loja física em 1 hora.

Já nas lojas físicas, a rede oferece parcelamento de vinhos em até 6x no Cartão Pão de Açúcar, além de aceitar pagamentos com o PIX. Ainda, algumas lojas físicas terão horário de funcionamento diferenciados para atender às 48 horas de ofertas.

Confira as principais ofertas para São Paulo:

Vinhos e espumantes

- Vinho tinto argentino Ugarteche Bledn 750ml – De R$59,97 por R$17,99

- Vinho Argentino tinto Julia Magna Malbec 750ml – R$149,98 por R$59,99

- Vinho chileno tinho casillero del diablo cabernet sauvignon 750ml - De R$ 79,98 por R$39,99

- Espumante Salton Brut 750ml – De R$ 39,98 por R$23,99

Destilados

- Gin Tanqueray 750 ml – De R$129,99 por R$99,90

- WhiskyChivas Regal 12 anos 750ml – De R$155,99 por R$79,90

- Vodka Absolut 750ml – R$79,99 e R$59,90

- Whisky Escocês Johnnie Walker Black Label 12 anos 1 litro – De R$ 155,99 por R$119,90

- Whisky Escocês Grand Old Parr 12 anos 1 litros – De R$ 155,99 por R$109,90

- Whisky Escocês Buchanan’s 12 anos 1 litros – De R$ 195,99 por R$127,90

Cafés

- Cápsulas para café 3 Corações chocolatto com 10 unidades – Leve 6 pague 3 | A unidade sai por R$9,99

- Cápsulas para café Melitta Marcato com 10 unidades – Leve 6 pague 3 | A unidade sai por R$9,99

- Cápsulas para café L’OR Espresso Ristretto com 10 unidades – Leve 6 pague 3 | A unidade sai por R$11,49