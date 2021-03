Vigor lança marca Viv e tem Tatá Werneck como "personal motivacional"

A fabricante de alimentos Vigor lança a marca Viv de produtos mais saudáveis. A companhia investiu mais de 35 milhões de reais em desenvolvimento de produtos, maquinário, pesquisas e marketing para criar uma submarca com nome, portfólio, identidade, propósito e comunicação próprios.

A estratégia se dá após perceber que o mercado de alimentos e bebidas saudáveis cresceu 33,6% nos últimos cinco anos, segundo a empresa povedora de pesquisa de mercado Euromonitor. "Cada vez mais, vemos os consumidores dando importância à saúde. Assim que percebemos esse cenário, soubemos que precisávamos fazer um movimento que extrapolasse o conceito que temos de saudabilidade e estimulasse o bem-estar", diz Luis Gennari, CEO da Vigor. O lançamento é o primeiro passo para o objetivo de negócios da companhia de liderar o setor de lácteos saudáveis até 2025.

Portfólio

O portfólio de Viv é composto de 27 itens e sete linhas de iogurtes com atributos como funcionais, alto teor de proteína, menor percentual de gordura e zero adição de açúcares.

O lançamento principal é Vigor Viv Búlgaro. O iogurte búlgaro segue o conceito “feito em casa”, por ser fermentado diretamente no pote, assim como os antigos iogurtes eram feitos. Nas versões tradicional, damasco e blueberry & baunilha, o produto, segundo a marca, contém baixo teor de gordura e textura consistente.

Outra novidade é o Vigor Viv Simples, iogurte em embalagem de papel do Brasil. O produto é composto de poucos ingredientes, todos naturais, seguindo conceito clean label, e vem em embalagem alternativa ao plástico, com material mais biodegradável e de fonte renovável. Sem aditivos, com alto teor de proteínas e zero lactose, seus sabores são tradicional, damasco e frutas vermelhas.

Para compor o restante do portfólio, a empresa contou com pesquisas qualitativas com os consumidores para identificar quais produtos Vigor já atendiam a suas necessidades dos consumidores.

Toda a linha Vigor Viv estará disponível nos principais supermercados do país até o fim de março. Os preços dos produtos variam de 2,19 a 8,49 reais.

Marketing

A marca realiza uma parceria com a atriz e humorista Tatá Werneck como "personal motivacional". "Vigor Viv abraça o território do bem-estar e a Tatá consegue representar o conceito da linha como uma pessoa que busca uma vida mais saudável, leve e real, dentro do que é possível, rindo de si mesma quando perde um dia de treino e recomeçando no dia seguinte fazendo boas escolhas para si, dentro do que é possível em sua rotina", diz Flavia Drummond, diretora de marketing da Vigor.

Assim, a atriz, como personal motivacional de Vigor Viv irá interagir com seguidores que postarem fotos, nos seus perfis abertos do Instagram, que ilustrem uma atividade possivelmente gostosa acompanhada da hashtag #gostosamentepossível. Vale qualquer atividade, de preferência dentro de casa e em segurança, devido às restrições de circulação de todo o país. A ação foi idealizada pela agência PROS.

Ainda dentro da comunicação da linha, Vigor Viv, lança na quarta-feira uma campanha, que começa a ser veiculado em TV aberta e fechada na próxima quinta-feira, 25, e segue digital. Criada pela SunsetDDB, a campanha traz a assinatura “Sua vida saudável, #gostosamentepossível”.

