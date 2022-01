Panvel e Ipanema lançam kit especial para crianças

A rede de farmácias Panvel e a marca de calçados Ipanema se uniram em uma collab para lançar um kit que une produtos das duas marcas voltados para o público infantil.

O kit traz uma colônia da linha Panvel Baby e uma sandália criada pela Ipanema que traz na estampa os mascotes Panvel baby. O produto vem ainda com um cartucho com desenho para pintar. O kit terá edição limitada e a numeração da sandália vai do 17 ao 24.

O kit busca atender o consumidor preocupado com a sustentabilidade. A colônia Panvel Baby é livre de corantes e parabenos e não é testada em animais. A sandalinha Ipanema é 100% reciclável, vegana e não tóxica.

O produto será vendido por R$ 44,90 e ficará disponível a partir deste mês em todas as lojas da Panvel. Ele também poderá ser adquirido pelo site ou pelo app da rede.