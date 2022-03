Outback lança hambúrguer trufado, camarões com bacon e sobremesa de Oreo

O cardápio da rede de restaurantes Outback vai ganhar a partir de segunda-feira, dia 21, três novos pratos. Segundo a empresa, a ideia foi lançar opções com ingredientes premium.

A marca lançará o Double Truffled Burger feito com maionese trufada, os sanduíches Shrimp Sliders com camarões e bacon e Oreo® Thunder, com creme Laka®️ Oreo®️ na composição.

O Double Truffled Burger (R$ 59,90) traz dois burgers de 100g cada no pão tipo brioche, queijo cheddar, bacon crocante, Bloom Petals (pétalas da famosa cebola gigante do Outback) e um ingrediente de diferencial: uma maionese feita com ingredientes nobres e azeite trufado.

Segundo o Outback, o novo hamburger foi o produto mais bem avaliado na história da empresa pelo grupo de pesquisa com clientes antes de ser lançado, e a maionese trufada foi o ponto alto.

Já os Shrimp Sliders (R$ 71,90) são uma combinação de ingredientes em 4 mini sanduíches servidos no mini pão tipo brioche, com maionese de dill que garante um aroma fresco, camarões grelhados, farofa de bacon, cebolinha e molho Billabong, de sabor agridoce. Os sanduiches são servidos com fritas e limão siciliano grelhado.

Para completar o trio, também chega aos restaurantes e ao delivery via iFood o Oreo Thunder®️ (R$ 39,90). A sobremesa é um brownie de chocolate servido com creme feito com recheio de Laka®️ Oreo®️, crumbles de Oreo®️, calda de chocolate, calda com recheio de Laka®️ Oreo®️ e biscoito Oreo®️.

“Somos referência em inovação e, por isso, estamos sempre criando e testando novas combinações de sabores surpreendentes para nossos clientes. Inacreditáveis vêm para continuar ficando a bandeira do Outback em produtos disruptivos e com sabores muito marcantes, ingredientes nobres, feitos todos os dias dentro dos nossos restaurantes”, explica Renata Lamarco, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse no Brasil.

Os três produtos estarão disponíveis a partir de 21 de março, por tempo limitado.