Nespresso lança no Brasil máquina "anti-covid" que extrai café à distância

A Nespresso Professional, segmento da companhia responsável por soluções em café para empresas, apresenta sua nova linha de máquinas "anti-covid" ao mercado brasileiro de restaurantes, hotéis, cafeterias, padarias, escritórios e outros negócios. O lançamento global intitulado como “Momento”, é a grande aposta da companhia neste ano, principalmente por oferecer a possibilidade de extração do café a distância, por meio do celular, sem necessidade de tocar a máquina, algo bastante importante nas empresas que realizam o retorno dos funcionários ao escritório.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Invest Pro

Para se adequar às demandas do mercado, a novidade chega ao Brasil com as máquinas Momento Coffee e Momento Coffee and Coffee, sendo uma com um e outra com dois bicos para extração de café, respectivamente. A estratégia de implementação do produto foi personalizada de acordo com a realidade das tendências e hábitos dos brasileiros.

"Entendemos que o café desempenha um papel significativo na cultura de uma companhia ou comércio e por isso foi primordial que adaptássemos esse lançamento global para o cenário atual do Brasil. As máquinas Momento combinam design e tecnologia de ponta para agregar valor aos negócios de nossos clientes", diz Eduardo Trielli, diretor de Nespresso Professional no Brasil.

A campanha de divulgação contra influenciadores digitais e usa o slogan “Um novo momento para seu café”. Apesar da linha ser lançada em todo o mundo, toda a linguagem e conceito das ações foram adaptados de acordo com a identidade brasileira.

Tecnologia

Por meio de uma tecnologia proprietária, um sistema de nuvem chamado skyline, a máquina tem a capacidade de ser acessada remotamente pelo smartphone, tanto para receber comandos, como extrair café à distância, quanto para enviar informações, como atualização de software. A plataforma ainda identifica o tipo de café e define a medida. A tecnologia é aliada durante a interação com a máquina, facilitando todo o processo, inclusive com alertas intuitivos de limpeza e manutenção.

Sustentabilidade

O café de Nespresso Professional segue o padrão de sustentabilidade da linha original. Todas as fazendas fornecedoras do Brasil fazem parte do Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável, desenvolvido em 2003 em parceria com a Rainforest Alliance e o Imaflora, para oferecer aos produtores conhecimentos e técnicas que os apoiassem na produção de um café de alta qualidade.

No Brasil, a Nespresso iniciou a reciclagem de cápsulas em 2011 e investe mais de R$ 5 milhões por ano em ações relacionadas. Atua com sistema próprio, responsável por separar o pó de café do alumínio em seu Centro de Reciclagem. É possível conhecer o trabalho realizado pela empresa no local por meio do tour virtual. São 200 pontos de coleta espalhados pelo Brasil, e sua taxa global de reciclagem efetiva no país foi de 23% em 2019, e a meta para 2021 é chegar a 30%.