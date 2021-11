Livro, game e smartphone: Saraiva tem descontos de até 90% na Black Friday

A rede de livrarias Saraiva faz queima de estoque e intensifica as promoções na Black Friday. As categorias de livro e papelaria contarão com descontos de 80%, produtos relacionados a games, filmes e músicas, câmeras e acessórios serão ofertados com 90% de desconto.

Outros itens como telefonia e celular terão 85% de desconto, aqueles que pertencem as categorias de informática e brinquedos produtos variam com promoções de 60% a 70%.

“Na Saraiva, os consumidores têm sempre ótimas opções de produtos em diversas categorias e contam com a curadoria da marca para achar os melhores conteúdos e descobrir novos universos. Não poderíamos deixar de fazer uma Black Friday com a nossa cara”, afirma o CEO da Saraiva, Marcos Guedes.

Os produtos e seus descontos serão amplamente divulgados nas mídias sociais da Saraiva e dentro das lojas. Para facilitar a identificação, um selo da campanha será colocado em todas as páginas dos produtos participantes da ação.

Além dos descontos, a Saraiva permite parcelar as compras em até 15 vezes sem juros (nos demais cartões, em até dez vezes sem juros) somente nas lojas físicas.

Os portadores do cartão Saraiva terão outra vantagem na Black Friday: 12% de desconto de 25/11 a 1º/12 para o pagamento em até três vezes sem juros no site e lojas.

Essa condição é válida somente para produtos vendidos e entregues pela Saraiva.