KitKat lança chocolate vegano no Brasil

A marca de chocolates KitKat acaba de lançar no Brasil a primeira versão vegana do produto, em edição limitada, e lançada em junho de 2021 no Reino Unido, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. A novidade traz apenas ingredientes à base de plantas na composição.

“Sem dúvida, um dos pedidos mais comuns que recebemos pelas redes sociais é pelo KitKat V, a versão vegana do produto. Ele foi desenvolvido por especialistas em chocolate no centro de produtos da Nestlé em York, Reino Unido, a casa original da marca. A equipe trabalhou para fazer essa versão e atender às expectativas. O ingrediente especial é o arroz, visando um produto saboroso que mantém a crocância característica de KitKat”, explica Patricia Nacamuta, gerente de marketing de KitKat.

O KitKat V tem certificado vegano e é feito de cacau 100% sustentável originário do Nestlé Cocoa Plan. O produto está à venda em varejistas selecionados e nas lojas e e-commerce de KitKat Chocolatory.

A Nestlé e os produtos à base de plantas

Dentro da jornada de sustentabilidade há uma estratégia de oferecer opções tanto para aqueles que adotaram a alimentação vegana ou vegetariana, quanto para os flexitarianos. Assim, a companhia investiu cerca de 40 milhões de reais em produtos à base de plantas nos últimos três anos. São mais de 650 produtos feitos a base de plantas ao longo da jornada da empresa no mundo.

Globalmente, a companhia já lançou alternativas à base de plantas para itens feitos de arroz, aveia, soja, coco e amêndoas em todas as categorias. Os exemplos incluem sorvete zero lactose, creme de café, bebidas à base de arroz e aveia, bebidas à base de ervilha, cappuccinos e lattes à base de plantas, uma alternativa vegana ao leite condensado, assim como uma variedade de queijos zero lactose, além dos hambúrgueres à base de plantas.