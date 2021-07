Fila comemora 110 anos e faz releitura de tênis clássico dos anos 1980

A marca de artigos esportivos Fila comemora 110 anos em 2021 e, como parte das celebrações, lança no Brasil o Tennis 88, uma releitura de um modelo da linha White Line. Sucesso dos anos 80, o Original Tennis foi o primeiro esportivo e marcou o início da produção de calçados com o tradicional F-BOX.

"Foi nos EUA que a FILA começou a produzir o seu primeiro calçado, batizado de Original Tennis. O modelo, com sua base branca e detalhes em azul e vermelho, foi um grande sucesso nas quadras, transformando-se num dos maiores ícones da marca e referência mundial na moda, inspirando até hoje releituras consagradas com grandes nomes da alta costura ao redor do mundo", diz Adriana Magalhães David, gerente de marca e marketing da FILA Brasil.

O modelo foi apresentado no torneio de Wimbledon, em 1983, e caiu no gosto do público. Segundo a executiva, para além das quadras, o Tennis 88 tem uma forte e expressiva conexão com o hip-hop e a cultura pop. Uma coleção especial, inspirada no rapper The Notorious B.I.G. e no streetwear dos anos 1990, fez sucesso, tornando-se outra referência em estilo nas ruas. O Tennis 88 faz parte da linha Heritage.

Campanha

Junto ao lançamento, a Fila apresenta o ator Chay Suede como novo embaixador. ". O ator está na lista dos grandes nomes da nova geração da arte no Brasil e sua trajetória nos palcos e fora deles revela toda sua atitude e autenticidade na cena fashion, musical e artística, ou seja, ela já carregava o DNA da marca antes da sua chegada", diz David.

A campanha traz o branco como o cenário do Tennis 88. O filme traz a mensagem change the game e busca mostrar mudanças nas vidas das pessoas.