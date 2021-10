EXAME é indicada em três categorias no Brasil Design Award

A EXAME foi indicada em três categorias no Brasil Design Award 2021, com projetos diferentes. A primeira indicação é na subcategoria “Tipografia”, com a fonte “EXAME Invest”, de autoria da Plau. Na subcategoria de “Revistas”, a marca concorre com a “Capa EXAME - Onde Investir 2021".

De acordo com a head de Design da EXAME, Carol Gehlen, a indicação ao prêmio demonstra a força da marca Exame. Vale destacar que este é o segundo ano que a EXAME está entre os finalistas na categoria Revistas. No ano passado, a empresa ganhou prata com o projeto gráfico e bronze com duas capas.

“Prêmios de design são um registro importante da produção contemporânea e uma oportunidade de colocarmos nosso trabalho à prova de outros olhares. O prêmio reforça o peso da EXAME e a importância das mudanças que estamos levando adiante, além de mostrar o trabalho de um grande time de profissionais muito empenhados em construir uma marca cada vez mais atrativa e de relevância”, afirma Gehlen.

Em “Design de Marca” de grandes empresas, que inclui companhias com mais de 100 funcionários, a EXAME concorre com o rebranding feito junto à Brand Gym, que é uma empresa que nasceu com o intuito de realizar branding para startups do Brasil. Ou seja, trabalhar com marcas grandes não fazia parte de seu escopo, a princípio, até o convite da EXAME. A parceria rendeu bons frutos para ambas empresas, como comenta a CEO da Brand Gym, Guta Tolmasquim.

"É um grande prazer ver nosso trabalho reconhecido. O projeto com a EXAME foi feito com muita proximidade ao cliente, trouxe uma marca super tradicional para o momento contemporâneo. O maior prêmio para mim é ver o projeto que fizemos sendo usado e continuar relevante na empresa" Guta Tolmasquim, CEO da Brand Gym. email

O Brasil Design Award

A premiação Brasil Design Award é realizada pela Abedesign e está em sua 11ª edição neste ano. São 10 categorias que compõem o prêmio:

Branding;

Craft For Design;

Design de Ambiente;

Design de Embalagem;

Design de Impacto Positivo;

Design de Produto;

Design de Serviço;

Design Digital;

Design Editorial;

Design Gráfico.

As categorias são divididas em 69 subcategorias e buscam representar o cenário do design nacional.

Rebranding da EXAME

Desde 2020, a EXAME passou por diversas mudanças. Entre elas, o reposicionamento de sua marca. A EXAME deixou de ser apenas uma grande companhia de conteúdos jornalísticos conceituados para se tornar uma mediatech, com atuações nas frentes de educação, investimentos, agronegócio e futuro do dinheiro.

Com a transformação, a empresa também mudou a cara de sua marca, que a deixou com um ar muito mais moderno, o que representa bastante uma mediatech. O propósito da EXAME é democratizar o acesso a conteúdos, que antes eram restritos, e ajudar os leitores e consumidores a acelerarem suas carreiras e desenvolvimento pessoal.