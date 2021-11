Esta categoria cresceu 266% em vendas do Mercado Livre nesta Black Friday

Na Black Friday, os produtos que mais cresceram em vendas no Mercado Livre não são os eletrônicos, muito menos as roupas. São os itens de Supermercado. Dados do marketplace enviados com exclusividade à EXAME mostram que a categoria cresceu 266% em vendas na comparação de vendas desta segunda e terça-feira em relação aos mesmos dias do ano passado. Dentro desse segmento, os produtos mais vendidos são: comida, bebida, alimento para pets e produtos de limpeza, afirma a empresa em comunicado.

O movimento faz sentido, levada em consideração a atual situação econômica do país e a inflação acumulada de mais de 10% no ano, que se reflete na compra desses itens. Não à toa, os alimentos apareceram na lista das 10 categorias mais procuradas para a data, feita pela Ebit|Nielsen. Ao todo, 14% dos entrevistados declararam procurar por essa categoria, aumento de 2 p.p. em relação ao mesmo período do ano passado.

Para se antecipar à maior procura dos brasileiros pelos itens, redes como Extra, Pão de Açúcar e Carrefour se anteciparam à Black Friday e forneceram descontos desde o início do mês de novembro.

Quer dar um upgrade no seu currículo? Confira os cursos com descontos na Black Friday da EXAME Academy

Nos markeptlaces, o movimento também foi similar: a Black Friday do Mercado Livre acontece durante todos os dias de novembro e dá descontos de até 80% em produtos de todas as categorias disponíveis no marketplace. São mais de 76 mil ofertas no site, com pelo menos 32 mil itens com frete grátis nesta quarta-feira, dentro da aba de Black Friday.

Além da empresa, outras redes como Americanas e Magalu também anteciparam promoções para a data.