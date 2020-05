Empresa manda pizza e jantar para estimular funcionários no home office

Em meio à pandemia do novo coronavírus, boa parte das empresas adotaram o trabalho remoto nos setores em que a modalidade é possível. O objetivo é manter as pessoas em casa durante a quarentena e evitar a disseminação da covid-19. E apesar de a ideia de trabalhar de casa parecer tentadora para muita gente, a pandemia mostrou que o homeoffice não é tão fácil assim.

Pensando nisso, o Grupo Services, empresa de contact center, decidiu estimular os funcionários no trabalho com algo que todo mundo gosta: comida. A companhia decidiu enviar deliveries com pizzas, tortas e bolos para o café da tarde. Os funcionários recebem as refeições de acordo com o desempenho semanal apresentado e o cumprimento das metas.

Além das entregas na semana, todos os meses os colaboradores que se destacarem receberão em suas casas um jantar com um menu especial – composto de entrada, prato principal e sobremesa. A iniciativa foi implementada na empresa no mês de maio. Em média, 500 funcionários recebem os deliveries por mês.

“A campanha já ocorria normalmente na empresa em situações normais, estamos dando continuidade apenas neste formato diferenciado. Nossa expectativa é de continuar reconhecendo todos os colaboradores da empresa”, explica Jansen Alencar, CEO do Grupo Services.

Home office

Uma pesquisa do LinkedIn, que ouviu duas mil pessoas na segunda quinzena de abril, indica que 62% estão mais ansiosos e estressados com o trabalho do que antes.

O levantamento mostrou ainda que para o brasileiro, a falta de interação com colegas de trabalho tem sido impactante. 39% dos entrevistados se sentem solitários, 30% se confessam estressados pela ausência de momentos de descontração no trabalho.

E ainda 20% sentem-se inseguros porque têm dificuldades em saber o que está acontecendo com seus colegas de trabalho e a empresa onde trabalham.