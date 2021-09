De airfryer a panelas: Polishop celebra 22 anos com descontos de até R$400

A Polishop está completando 22 anos. E para celebrar a data, itens da marca, como a Airfryer e panelas, estão com descontos de até 400 reais no mês de setembro.

A varejista começou as vendas por e-commerce e pela televisão, apoiados por um call center. "Em 2001 montamos nosso catálogo. Em 2003 já abrimos nossas primeiras dez lojas físicas", conta João Appolinário, fundador da empresa.

"Quando enxerguei que o modelo do varejo precisava ser inovado, isso em 1999 para 2000, percebi que para ter uma oportunidade e achar o meu oceano azul eu precisaria de alguma coisa diferente, decidi então que iríamos atender o consumidor onde ele estivesse. A partir disso nasceu a Polishop, com um pensamento do multicanal e com um propósito de não querer vender única e exclusivamente produtos, que era o que os grandes varejistas já estavam fazendo. A Polishop iria vender benefícios", explica Appolinário.

As promoções estão disponíveis no aplicativo e no site da loja. Entre os produtos com desconto de até 400 reais estão: Kit Panela, Airfryer Viva ou Black, Robô Aspirador, Purificador Ar e Esteira Ergométrica. A varejista também vai facilitar o pagamento das compras com valores superiores a 900 reais poderão ser divididas em 18x no cartão Polishop.

"Produto tem preço, benefício tem valor. Eu não quero vender produtos, eu quero demonstrar qual o benefício que esse produto está entregando porque é isso que as pessoas buscam", completa.

Atualmente, a Polishop conta com mais de 3.000 funcionários, mais de 280 lojas próprias instaladas nos principais shopping centers do país, além de centros de distribuição, uma fábrica em Manaus, contact center 24/7 e seis canais próprios de TV. Nos últimos anos incorporou ao seu portfólio as marcas Be Emotion (beleza), VIVA Smart Nutrition (nutrição inteligente) e GENIS Fitness, que vêm crescendo e ganhando a preferência dos consumidores mais exigentes.