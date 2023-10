Clube CMO: como o topo de funil termina em vendas

Essa é a pergunta do milhão para o marketing: qual a conexão do topo de funil com as vendas? O funil é uma alegoria no mercado que representa o caminho completo do consumidor. O topo do funil de marketing representa os compradores na fase de reconhecimento. O fim do funil simboliza já a fase de compra.

Esse foi o tema do mais recente encontro do Clube CMO, que aconteceu nesta terça-feira 4 de outubro no restaurante Le Bife, em São Paulo, especializado em carnes. Participaram do debate Igor Puga, CMO do Santander, e Nathalia Garcia, diretora de marketing do Bradesco. O mediador foi Marcelo Tripoli, fundador da agência Zmes.

Se o funil do marketing é linear, a jornada do cliente pode variar. Puga comentou como, em um banco, diferentes produtos pedem estratégias diferentes. “É muito diferente a conversão de pedido de cartão de crédito, que pode ser feito em minutos, de um crédito imobiliário, que leva meses”, disse no encontro.

Garcia falou das diferentes necessidades do marketing de produto em relação ao institucional. “Tudo leva o nome da empresa, no meu caso do banco, então tudo pode ser considerado institucional”, comentou.

O debate também girou em torno aos desafios de mensuração de resultados do investimento em marketing e da relação entre cliente e agência.

O que é o Clube CMO?

O Clube CMO é uma parceria entre a EXAME e a agência de marketing digital Zmes, destinado a líderes de marketing das organizações, entre diretores, CMOs e vice-presidentes. O intuito do clube é possibilitar troca de conhecimento, resolução de problemas e discussões produtivas sobre o mercado publicitário.

Os associados participam de jantares de relacionamento e encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.

O Clube CMO tem patrocínio da HYPR, NEOOH e Salesforce, e conta com apoio a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).

