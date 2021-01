Burger King muda seu logo e identidade visual após 20 anos

Depois de mais de 20 anos com o mesmo logo, o Burger King apresentou globalmente sua nova identidade visual. A rede de fast-food fez essa mudança globalmente como forma de sinalizar o compromisso da marca com a transformação digital, além de melhorias nos padrões de sabor e qualidade dos alimentos e a remoção de ingredientes de origem artificial, diz a empresa.

A marca apresenta um novo logotipo, embalagem, materiais de restaurantes, uniformes e iconografia presente também nas redes sociais e canais digitais. “Hoje, mais do que nunca, o Burger King se esforça para garantir que os consumidores se sintam bem com o que estão comendo, e isso se reflete em todo o design visual do restaurante e em toda a experiência digital”, diz a empresa em nota.

Se antes o logo tinha três cores, hoje são apenas duas. O logo transmite a confiança e os valores de comida real, simples e deliciosa. Desde o lançamento do logotipo antigo em 1999, a marca fez uma transição para uma linguagem mais moderna e amigável. A nova versão 2021 é minimalista e representa a evolução da rede, homenageando suas heranças com linhas refinadas, confiante, simples e mais irreverente, diz a companhia.

“Queríamos usar o design para fazer as pessoas ansiarem pela comida do BK; por nosso hambúrguer único grelhado no fogo como churrasco; e acima de tudo, pelo sabor”, diz Fernando Machado, diretora global de marketing do Burger King.

Burger King: o logo antigo e o novo

As cores selecionadas são inspiradas no processo de grelhar no fogo como churrasco e a nova fonte é proprietária da marca BK, intitulada de “chama” e inspirada nas formas das comidas de BK — arredondadas e gostosas. Os uniformes dos colaboradores refletem os mestres da grelha e do fogo, combinando um estilo contemporâneo e confortável, com cores e gráficos distintos. Já as embalagens exibem ilustrações divertidas dos ingredientes.

O Burger King abriu o primeiro restaurante no Brasil em novembro de 2004 e, atualmente, possui mais de 900 estabelecimentos.