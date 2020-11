Burger King dá até 70% de desconto na Black Friday; Whopper sai por R$6,90

A rede de restaurantes Burger King anuncia a BK Friday, a Black Friday que, neste ano, une o conceito de gamificação com os descontos do período. Para isso, a rede lança a campanha Jogos Grelhados.

Serão 1 milhão de cupons de desconto, em diversas ofertas disponibilizadas ao longo de 23 e 27 de novembro, destravadas por meio de games online. A marca vai oferecer até 70% de desconto, em diferentes produtos, como o seu carro-chefe o Whopper que custará R$6,90.

Segundo a empresa, o jogo foi uma maneira evitar a aglomeração. Além disso, os produtos os produtos poderão ser resgatados nos restaurantes físicos (via drive-thru ou balcão) até o dia 23 de dezembro de 2020.

Para chegar aos cupons será necessário cumprir alguns desafios em games desenvolvidos especialmente para a BK Friday, como quizz e pegadinhas. Na dinâmica, quando finalizados os cupons de uma oferta, será iniciada a contagem regressiva para a outra, por meio de um cronômetro digital. Ou seja, os consumidores precisarão estar ativos no site para conseguirem acompanhar em tempo real a ação.

“Queremos ser a marca de fast food mais conectada e ativa no universo digital e o conceito de nossa BK Friday deste ano traduz exatamente o que temos preparado. Gamificar a dinâmica de descontos é uma forma de oferecer uma experiência divertida. Além disso, apostamos em uma estratégia online para que as pessoas possam retirar suas ofertas sem a pressa e aglomeração”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.

Os cupons disponíveis são limitados a dois por CPF por dia para garantir que mais pessoas tenham acesso aos preços especiais. Neste ano, a quantidade de vouchers será limitada a 1 milhão, ou seja, é essencial que os consumidores estejam atentos ao hotsite e às condições da campanha para garantir seus descontos.

O site será liberado no dia 18 de novembro para explicar aos consumidores como acontecem as ofertas entre os dias 23 e 27.