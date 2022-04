Banco PAN anuncia cantor Zé Vaqueiro como embaixador da marca

O Banco PAN contratou o cantor e compositor Zé Vaqueiro como seu novo embaixador. Considerado um dos principais destaques da geração do piseiro no Brasil, o cantor e compositor se une a Jojo Todynho, representante da marca desde o início de 2021, com o objetivo de reforçar a pluralidade do time e ampliar o diálogo para diferentes públicos.

A parceria reforça o pilar do PAN de Cultura do Brasileiro e seu compromisso em simplificar a vida financeira de seus clientes por meio da música, humor e entretenimento. Como primeira ação, o banco apostou na estratégia de music placement com a música Já deu certo.

A marca foi inserida de forma contextualizada, com o objetivo de aumentar o seu reconhecimento, especialmente no Nordeste, território relevante para o banco e onde o ritmo é bastante popular.

Lançada no último dia 11 de março em todos os canais oficiais do artista, o clipe ficou entre os dez vídeos em alta no YouTube, batendo 1 milhão de visualizações em 10 horas. Hoje, já acumula mais de 4 milhões. A canção será incorporada ao novo álbum do cantor, a ser lançado em breve, e fará parte do repertório dos shows, ampliando a visibilidade da marca junto aos fãs.

“Quando pensamos em representação, não olhamos apenas para os produtos do nosso portfólio, mas para o contexto de cada cliente. Um de nossos pilares mais fortes é Cultura do Brasileiro e, nessa perspectiva, vimos no fenômeno do piseiro a possibilidade de aumentar a pluralidade de nossos embaixadores e nos aproximarmos, ainda mais, de uma região tão importante quanto o Nordeste. Acreditamos muito na ligação do brasileiro com a música e nas inúmeras possibilidades de pertencimento que ela proporciona. Vimos no Zé Vaqueiro um resumo de tudo que acreditamos, porque ele faz acontecer. É um fit que tem tudo para dar certo”, complementa Tatiane Ribeiro, gerente de marketing do PAN.

O PAN é um dos players do mercado financeiro com foco nas classes C, D e E, e já atende mais de 17 milhões de brasileiros por meio de uma plataforma digital completa de banking e consumo.

Para a superintendente executiva de marketing do PAN, Vivian Zwir Weitheimer, a escolha de Zé Vaqueiro como embaixador casa com a estratégia de impulsionar a cultura financeira conduzida pelo banco nos últimos dois anos.

“Evoluímos muito como marca desde que começamos a nossa transformação digital. Ao longo dessa trajetória, percebemos que quase não existe representação e informação de qualidade direcionada ao nosso público. Trazer um dos maiores destaques do piseiro, ritmo tipicamente brasileiro, para nosso time de embaixadores, que já é muito bem representado pela Jojo, reforça nosso compromisso de inclusão financeira para todos”, diz Vivian.

A chegada de Zé Vaqueiro no time de personalidades do banco, que também conta com Jojo Todynho como embaixadora e Luciano Huck, como membro consultivo do conselho de administração e do comitê de marketing, consolidando a nova fase do PAN, que se comunica cada vez mais com o seu público, desde a educação financeira, até uma plataforma digital completa. Nos últimos meses, o banco apostou em aquisições, parcerias e lançamentos que permitem uma entrega contextualizada e que faça sentido para a realidade dos brasileiros.

