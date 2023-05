A visão do CMO da Seara sobre o novo mundo do marketing

Desde a inauguração do primeiro frigorífico de grande porte no Sul do país em 1956, a marca Seara se consolidou como uma referência em qualidade e diversidade de produtos. Além de sua presença internacional, exportando para mais de 130 países, a Seara é reconhecida por suas campanhas publicitárias criativas e envolventes, que têm como objetivo aproximar a marca do consumidor e ressaltar a importância de uma alimentação saudável e saborosa. A empresa também oferece diferentes segmentações, como a Seara Nature, Swift, Seara Gourmet e Incrível Seara, focada em soluções plant-based, que atendem a diferentes perfis de consumidores.

Em entrevista ao podcast Clube CMO, Marcelo Tripoli conversou com Frank Pflaumer, líder de marketing da Seara no Brasil com mais de 25 anos de experiência em agências e 12 anos do outro lado como CMO de empresas, sobre como a marca lida com o novo mundo do marketing em um cenário repleto de inovações e distrações.

Diante de um excesso de estímulos e constantes mudanças no comportamento do consumidor, Pflaumer destaca a importância de se diferenciar e dialogar com essas novas tendências de forma eficaz, e cita exemplos como sua preocupação com sustentabilidade, bem-estar animal e oferta de produtos à base de plantas.

Destaca também diante disso a importância de contar com uma equipe qualificada e diversa para implementar as estratégias de marketing de forma efetiva. Diz que o papel de um CMO hoje em dia é muito mais complexo do que era há 20 anos, exigindo uma visão estratégica ampla e uma grande habilidade em liderança e gestão de equipes.

Ele menciona “Hoje tenho de formar equipes e contratar gente que eu considero melhores que eu em certas disciplinas para aterrissar essas estratégias em coisas efetivas. Eu não tenho a pretensão nem a ambição de ter domínio de todo esse playbook do marketing, que hoje é muito mais extenso e mutável do que era há 20 anos, por exemplo”.

Essa fala de Pflaumer reflete uma mudança no perfil do profissional de marketing, que cada vez mais precisa ser multifuncional e ter uma visão ampla do negócio, para poder identificar oportunidades e desafios, e criar estratégias que impactem positivamente a empresa. Além disso, a importância de contar com uma equipe diversa e qualificada é cada vez mais evidente, visto que o mercado está em constante mudança e exige uma grande capacidade de adaptação e inovação por parte das empresas.

Ao longo da conversa ele fala ainda sobre outros temas como personalização, jornada do cliente, mediação de resultados, inovações, carreira e muito mais.

