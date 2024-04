O legado Oprah

Eu passei a noite extasiada e muito reflexiva depois de participar da palestra da Oprah Winfrey no Brasil no evento Legends in Town ontem. Pensei em falar sobre outro assunto na coluna deste mês, mas não tinha como não compartilhar com vocês um pouco de todo o aprendizado que essa mulher incrível transmitiu em um tempo tão valioso.

Ouvir a Oprah foi, antes de tudo, emocionante. Não foram poucas as pessoas chorando na plateia, porque ela passa uma verdade que nos toca profundamente. Outro sentimento que predomina quando saímos da sua palestra é a inspiração.

Uma das coisas mais bonitas em vê-la no palco é perceber o quanto ela escuta ativamente as pessoas. Ela prestou extrema atenção em cada pergunta feita pela também brilhante Thaís Araújo, e pela plateia. É inspirador ver como ela se dedica ao que está fazendo e faz questão de criar uma conexão real com quem está falando.

Oprah é uma grande inspiração para a liderança feminina de hoje, mas não só para nós enquanto líderes, e sim para nós como mulheres. Ela transmite empatia, compaixão e muita certeza do seu propósito.

Essas são algumas lições que pude tirar da fala dela:

Honre suas origens, mas busque sempre mais

Oprah contou uma história de quando tinha uns 5 anos, e sua avó, enquanto lavava roupas na mão (por falta de uma máquina de lavar e de eletricidade), disse que ela precisaria aprender a função, porque um dia faria aquilo. A apresentadora contou que naquele momento ouviu uma voz dentro de si e soube que aquela não seria sua vida.

Uma pessoa que não tem medo de mostrar quem é, Oprah honra suas origens, mas também nos mostra que não precisamos nos contentar com um lugar que achamos que não nos serve. Podemos buscar sempre mais.

Encontre o seu propósito

Uma das mensagens mais bonitas passadas na palestra foi sobre a importância de encontrarmos o nosso propósito no que fazemos. Oprah tem muito bem definida qual é a sua missão de vida e ela passa isso em cada palavra que diz, além de nos inspirar a fazer o mesmo.

O seu legado são as pessoas que você toca

Durante a apresentação, ela contou uma história de uma vez que conversava com a grande escritora e sua amiga Maya Angelou sobre sua preocupação em não deixar um legado seu no mundo. A isso, Maya respondeu: “O seu legado não é uma única coisa, mas cada pessoa que você toca no mundo”.

Educação muda pessoas, e o mundo

Uma das grandes defesas de Oprah é a educação - nem preciso dizer o quanto meu coração aquece ao saber que a pauta que tanto defendemos e atuamos na Fin4She é um dos propósitos de Oprah Winfrey!

Ela contou que passou 10 dias na casa de Nelson Mandela e falou para ele que seu sonho seria um dia construir uma escola. O líder a ajudou a começar aquele projeto no mesmo dia. Com essa história, ela revelou o quanto acredita na educação como agente transformador de realidades.

Para Oprah, se você quer mudar a maneira como uma pessoa pensa, não adianta dar dinheiro a ela, o único caminho é a educação. É através da educação que as pessoas mudam, evoluem e transformam o mundo.

Sem dúvidas, Oprah é uma das mulheres mais potentes e espiritualizadas que eu já pude ouvir, e representa o que eu acredito que seja o caminho para onde a humanidade precisa seguir.

Precisamos evoluir não somente para um mundo, mas para um mercado corporativo mais humano, com consciência dos nossos privilégios e intencionalidade para a gerar transformação e impacto. Afinal, esse é um processo que começa em cada um de nós.

Obrigada, Oprah, por essa fala tão emocionante e por me inspirar a seguir construindo o meu legado através de cada mulher que eu consiga tocar com a Fin4She.

Com carinho,

Carolina Cavenaghi