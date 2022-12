Os piores investimentos de 2022: Tesouro IPCA e fundos de ações estão na lista

O pior investimento entre títulos públicos e fundos de renda fixa em 2022 foi o título Tesouro IPCA+ 2045, que registrou perdas de 11,98% no período.

Esses títulos oferecem rendimento igual à variação da inflação mais uma taxa prefixada de juros.

Ao longo do ano foi registrada deflação durante três meses no país . O IPCA, que havia encerrado 2021 com alta de 10,06%, reduziu sua valorização e registra alta de 6,47% em 2022. O movimento afeta todos os títulos indexados aos índices de preços, especialmente os longos, mais sensíveis à volatilidade.

Já o pior desempenho entre os investimentos de renda variável foi o de fundos de ações investimento no exterior, que desvalorizaram 14,85% no período.

O ano de 2022 não foi trivial para as bolsas lá fora, diferente do ano anterior, no qual os índices americanos bateram recordes. Além de alta da inflação global, a guerra entre Rússia e Ucrânia e temores de uma recessão em 2023 diminuíram o apetite a risco dos investidores ao redor do mundo. A alta de juros maior do que o esperado promovida pelo Fed contribuiu para a desvalorização das bolsas americanas, especialmente ações de tecnologia.