Petrobras (PETR4) aprova pagamento de R$ 17,12 bilhões em dividendos

O Conselho da Petrobras (PETR4) aprovou nesta quinta-feira, 11, o pagamento de R$ 17,12 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares referentes ao resultado da companhia no segundo trimestre de 2024.

Quanto a Petrobras (PETR4) vai pagar em dividendos por ação?

O montante equivale a uma remuneração aos acionistas de R$ 1,32820661 por ação ordinária (PETR3) e preferencial (PETR4).

O valor será dividido em duas parcelas, a primeira no valor de R$0,66410331 por ação, será paga no dia 20 de fevereiro de 2025, e a segunda de R$ 0,66410330 por papel, será paga no dia 25 de março do próximo ano.

A companhia irá decidir a forma de distribuição, se via dividendos ou JCP, até o dia 12 de dezembro.

Qual a data-com para receber os dividendos da Petrobras (PETR4)?

A data de corte será 23 de dezembro para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date será dia 27 de dezembro para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange (NYSE).

Quando os papéis da Petrobras (PETR4) passam a ser negociados como ex-dividendos?

As ações da Petrobras serão negociadas sem direito na B3 a partir de 26 de dezembro.