Fundo imobiliário, ações de uma varejista brasileira e mais 98 recomendações de investimentos

Um fundo imobiliário, a dona do Facebook, a Meta Platforms (M1TA34), e as ações de uma varejista brasileira: o que eles têm em comum? Todos fazem parte das recomendações das carteiras da Empiricus Research.

Entre as novidades disponíveis na série estão a recomendação das ações de uma varejista brasileira, um fundo imobiliário, e da dona do Facebook, a Meta Platforms (M1TA34).

Até 130% de valorização investindo em ação do varejo

Com a queda dos juros, os analistas da Empiricus apontam que este pode ser um bom momento para apostar nas cíclicas domésticas. Isto é, empresas que se beneficiam do afrouxamento monetário.

As ações do varejo se encaixam nessa descrição. Essas companhias foram as que mais sofreram com a alta da Selic, visto que o aumento da taxa básica de juros tende a inibir o consumo.

Contudo, agora estamos experimentando o movimento inverso. Ou seja, a redução da Selic pode representar uma retomada no ritmo de consumo das famílias, beneficiando as ações do varejo.

Por esse motivo, os analistas da casa decidiram aumentar a exposição ao setor na carteira com as 10 melhores ações para comprar agora.

Mas, não é qualquer varejista que vale a pena investir. Os analistas destacam que, embora o setor inteiro possa se beneficiar do cenário de arrefecimento dos juros, o investidor ainda precisa se proteger de eventuais “repiques” da inflação.

Nesse cenário, a recomendação é investir em varejistas “classe A”. Ou seja, empresas sólidas, com histórico de resiliência em diferentes períodos do ciclo econômico.

Além de poderem ser beneficiadas pelo corte na Selic, essas ações estão com valuation descontado. Isto é, analisando indicadores como preço sobre lucro (P/L), esses ativos estão sendo negociados abaixo do valor que seria considerado justo pelos analistas da casa.

Para se ter uma ideia, uma das varejistas recomendadas, encerrou o último pregão (15) negociando a R$ 11,70.

Mas segundo os analistas, o preço justo desse ativo seria R$ 27. Ou seja, estamos falando de um potencial de até 130% de valorização.

‘Ação do Facebook’ é a novidade na carteira internacional

A Meta Platforms (M1TA34) é dona de algumas das principais redes sociais do mundo, como Facebook, Instagram e WhatsApp, e está entre as sete maiores bigtechs que existem.

Os analistas da Empiricus apontam dois motivos pelos quais o ativo entrou na carteira de ações internacionais:

A Meta entregou ótimos resultados nos últimos trimestres;

Entre as bigtechs a companhia tem o valuation mais atrativo .

Os analistas apontam que a dona do Facebook e Instagram tem demonstrado capacidade de “reestruturação dos negócios, sem abrir mão do forte crescimento”.

Além disso, ela negocia a menos de 25 vezes preço sobre lucro, o que, diante da sua média histórica, é um múltiplo considerado baixo. Em outras palavras, a ação está em um patamar convidativo.

Este fundo imobiliário pode entregar valorização e dividendos com até 24% de retorno

Ainda entre as recomendações recentes da série Empiricus In$ights está um fundo imobiliário que pode entregar para o investidor um retorno de até 24%.

Trata-se de FII de lajes corporativas, que boa parte dos seus ativos estão localizados em áreas nobres do Rio de Janeiro e São Paulo.

Atualmente o fundo está com mais de 90% dos espaços alugados e alguns de seus inquilinos são grandes empresas como a Ambev e o BNDES.

Segundo Caio Araujo, analista de fundos imobiliários da Empiricus Research, este FII pode se beneficiar da alta do preço dos aluguéis, o que pode levar a uma valorização das cotas que estão com desconto.

O analista avalia que, o preço justo para esse ativo seria R$ 186,66, o que representaria uma valorização de 15,6%. Além disso, o dividend yield pode chegar a 7,5%.

Ou seja, estamos falando de um potencial de retorno de até 24,2%, somando valorização e dividendos.

Por esse motivo, o FII foi recomendado pelo analista como um dos 5 melhores fundos imobiliários para comprar agora. Entre as indicações da carteira estão:

Um fundo de papel com potencial de geração de renda (valorização e dividendos) de 10,5% para os próximos 12 meses ;

Um FII de shopping com dividend yield estimado de 9,3% nos próximos 12 meses;

Fundo de crédito com desconto e taxa interna de retorno de 10,4%;

Um fundo de galpões logísticos com potencial de geração de renda de 8,5% em 2024 .

Empiricus In$ights: libere agora mesmo o seu acesso a série

