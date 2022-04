Elon Musk compra Twitter e faz criptomoeda multiplicar por 58x

Elon Musk, mais uma vez, dominou as manchetes do mundo todo. O polêmico bilionário acaba de conseguir comprar o Twitter por US$ 44 bilhões. Segundo o próprio, a iniciativa tem como objetivo aumentar a liberdade de expressão dentro da rede social. Mas os impactos foram tão grandes que até as criptomoedas foram atingidas.

Isso porque uma criptomoeda meme baseada na oferta do bilionário, chamada de "Elon Compra Twitter", valorizou-se 5.738,34% em apenas 24 horas.

(Fonte: CoinMarketCap)

Isso significa que, se você tivesse colocado 100 reais nessa moeda no domingo, dia 24/04, na segunda você teria R$ 5.838,34 na conta. Se tivesse colocado 1.000, teria R$ 58.383,40 apenas 24 horas depois.

(Fonte: CoinMarketCap, de 24/04/2022 a 25/04/2022)

Criptomoedas baseadas em memes são bastante comuns, mas não vale a pena, dizem especialistas

O mercado de criptomoedas é conhecido por ser bastante conectado com as tendências da internet. Não é incomum que surjam criptomoedas baseadas em memes de notícias recentes – ainda mais quando elas envolvem Musk, talvez o bilionário mais pop dos últimos anos.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que Musk é tema de uma criptomoeda meme. Ainda neste ano, uma criptomoeda foi criada para homenagear o jato particular do bilionário: a ElonJet Coin.

(Fonte: Aeroin.net)

É claro que todas essas moedas são exatamente o que o nome diz: memes, ou seja, piadas. Não são criptomoedas sérias e, segundo os especialistas, nem devem ser consideradas investimentos.

Os exemplos dados no começo deste artigo são apenas para ilustrar o tamanho dessa valorização. Mas a verdade é que a maior parte da população brasileira faria um péssimo negócio ao investir R$ 1.000 em uma criptomoeda meme.

Lembra do tapa do Will Smith? Criptomoeda baseada nesse meme já foi deixada de lado

Segundo o site CoinMarketCap, atualmente existem mais de 19 mil criptomoedas no mercado. A grande maioria não é composta por projetos sérios. São moedas criadas para tentar surfar alguma moda e gerar um lucro rápido para seus criadores.

Por exemplo, na época em que não se falava em outra coisa além do tapa de Will Smith em Chris Rock, na cerimônia do Oscar, uma criptomoeda também foi criada para brincar com a ocasião.

(Fonte: Seu Dinheiro)

A moeda chegou a valorizar mais de 10.000% desde a criação.

Esse é um ótimo exemplo para mostrar como as criptomoedas meme não são investimento sérios. Apenas um mês depois do lançamento da moeda, a plataforma MetaMask já alertou seus usuários de que ela pode não ser totalmente segura.

Em resumo, as criptomoedas meme são apenas isso: memes, piadas. Valem uma boa risada e nada mais.

Quando se trata de investimentos, o melhor a se fazer é investir em projetos sérios, com uma equipe de profissionais por trás e que tenham algo de valor para oferecer ao mundo.

E não se engane: as criptomoedas sérias também podem oferecer valorizações absurdas. E o melhor: de forma consistente, sem que os criadores sumam com seu dinheiro da noite para o dia.

A melhor forma de enriquecer com criptomoedas é investindo em projetos sérios; veja alguns exemplos

E eu não preciso nem falar aqui dos 10.694.174% de valorização que o Bitcoin acumulou de 2010 a 2020. Esse é um exemplo totalmente fora da curva, mas no dia a dia também acontecem valorizações expressivas capazes de mudar a vida financeira de qualquer um. Dê só uma olhada:

Essa tabela mostra a multiplicação de algumas criptomoedas recomendadas pela Empiricus, maior casa de análise independente do país.

No primeiro caso, a criptomoeda indicada trouxe uma multiplicação de 319x. Ou seja, cada 1.000 reais investidos puderam se transformar em R$ 319.000.

Já no pior caso da lista, um retorno mais humilde: cada 1.000 reais puderam se transformar em R$ 9.200.

Esses, ao contrário das criptomoedas meme, são ativos sérios, que funcionam em projetos reais que trazem algum valor e resolvem problemas do mundo real.

É claro que retornos passados não garantem lucros futuros e que o investimento nesses ativos também apresenta riscos. Mas esses ativos estão apoiados em fundamentos que realmente podem gerar valor para a sociedade – e não apenas na especulação.

Isso porque, em um projeto sério, os criadores das criptomoedas têm seus nomes e rostos expostos ao público, bem como toda a trajetória que possuem em outras áreas de tecnologia.

É tudo feito para passar segurança e atrair o máximo de investidores. Não se trata de uma moeda baseada em alguma modinha, mas sim os potenciais próximos Bitcoin e Ethereum do mercado.

E como já vimos, mesmo não sendo criptomoedas memes, elas também podem passar por valorizações bem generosas. Prova disso é que todas as moedas dessa tabela passaram por valorização expressiva e poderiam ter mudado a vida financeira de qualquer um em menos de um ano.

Se você tivesse investido 1.000 em cada uma delas, poderia ter transformado um total de R$ 5.000 investidos em R$ 380.600.

E é agora que você pode estar se perguntando: como fazer para descobrir essas criptomoedas sérias no meio de mais de 19 mil ativos? E mais: como saber escolher, entre as criptomoedas sérias, quais são as de maior potencial?

E talvez o mais importante de tudo: como descobrir esses projetos cedo, antes de todo mundo? Afinal, não adianta nada descobrir um bom projeto depois que ele já se multiplicou por 319x.

Infelizmente, esse é um trabalho que demanda horas e horas de pesquisa diária, bem como uma capacitação no ambiente de criptomoedas.

Para conseguir garimpar essas moedas sozinho, você precisaria não só de um bom tempo livre para fazer esse trabalho, como o conhecimento em DeFi, Web3, blockchain, tokenomics e outros elementos que envolvem o mundo das criptomoedas.

Isso sem falar que precisaria fazer toda essa pesquisa em inglês, que é a língua majoritariamente usada nesse universo.

Por sorte, a internet trouxe diversas possibilidades para quem não tem esse tempo nem esse conhecimento, mas quer ter a chance de mudar de vida financeira com criptomoedas.

Atualmente existem casas de análise especializadas em estudar esses ativos, como a Empiricus.

Todas as valorizações de criptomoedas da tabela que você viu são de recomendações da Empiricus. E eles só conseguem esse resultado justamente porque têm o tempo e o conhecimento necessário para investigar esse mercado e identificar os projetos mais valiosos.

Quem segue as recomendações tem a chance de investir nas moedas recomendadas pela equipe sem precisar passar por todo o trabalho de achar os ativos sozinho.

Mas por se tratar de uma recomendação, não pense que a empresa não quer que você pense com a própria cabeça. Pelo contrário: os analistas sempre liberam relatórios com todos os motivos pelos quais eles acreditam que a criptomoeda indicada é uma boa aposta.

Ou seja, em uma casa de análise você aprende ao mesmo tempo em que tem a chance de ganhar dinheiro. Para quem quer mergulhar de cabeça nesse mercado, essa é a melhor alternativa possível.

