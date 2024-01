BofA vê mercado de câmbio global mais volátil com cortes do Fed

O mercado global de câmbio ficará mais volátil este ano com os cortes de juros do Federal Reserve, segundo estrategistas do Bank of America.

Eles aconselham aos clientes comprarem opções de câmbio, que se tornarão mais valiosas com as maiores oscilações do mercado. Estrategistas incluindo Bruno Braizinha também destacam uma discrepância incomum entre o índice ICE BofA MOVE, que meda a volatilidade do mercado de Treasuries, e o CVIX, que acompanha as expectativas de oscilações cambiais, e argumentam que os dois índices vão ter que convergir.

“O papel dos juros como principal amortecedor de choques provavelmente desaparecerá ao longo de 2024, à medida que o Fed comece a implementar a flexibilização”, escreveram os estrategistas, acrescentando que as opções de volatilidade cambial pode assumir parte desse papel que os juros altos agora desempenham.

Com a atual volatilidade baixa dos mercados de câmbio, as opções sobre pares de moedas estão relativamente baratas, o que as torna uma boa aposta para investidores que procuram proteger suas carteira. Os estrategistas do Bank of America também disseram que a volatilidade cambial tende a aumentar quando o Fed começa a cortar juros e os investidores podem querer se proteger contra o risco eleitoral nos EUA.