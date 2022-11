27 ações que pagam dividendos mais indicadas para novembro

As ações da Vale (VALE3) e Telefônica Vivo (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de novembro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em quatro das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Em relação à Vale, os analistas destacaram que no terceiro trimestre deste ano, ainda impactada por eventos sazonais, a empresa reportou um EBITDA ajustado de US$ 3,7 bilhões (queda trimestral de 30,2%). Entretanto, os volumes de minério de ferro começaram a melhorar sazonalmente, embora uma recuperação mais acentuada deva ser vista apenas no quarto trimestre. A equipe de analistas da Ágora Investimentos destacou que os preços do minério de ferro caíram, em média, 25% durante o trimestre e ficaram em uma média de US$ 103/tonelada, enquanto os prêmios médios diminuíram – algo que deveria melhorar junto com a maior demanda esperada para o final do ano.

“Além disso, ainda vemos um cenário de mercado bastante saudável e equilibrado em 2023, o que se traduz em uma remuneração saudável para os acionistas ao redor de 14% (entre dividendos e recompras), o que funciona como espécie de “colchão” e, em tese, impede uma reavaliação muito pronunciada das ações – ao menos no curtíssimo prazo.”

Em relação à Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas da Elite Corretora destacaram que além da companhia ter um bom histórico de pagamentos de dividendos, eles enxergam na companhia um planejamento estratégico coerente. A empresa mantém um crescimento nas receitas em seus principais negócios, em especial no serviço móvel em que há o aumento de clientes no segmento mais rentável, o pós-pago. Já na parte fixa, eles destacam o crescimento de maior tecnologia e valor agregado no ramo FTTH ( Fiber-to-the-Home).

Veja abaixo a lista das mais recomendadas:

Ação Recomendação Vale (VALE3) 4 Telefônica Vivo (VIVT3) 4 Itaúsa (ITSA4) 3 Taesa (TAEE11) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Bradespar (BRAP4) 2 Copel (CPLE6) 2 Energisa (ENGI11) 1 TIM (TIMS3) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 ISA CTEEP (TRPL4) 1 Ambev (ABEV3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Santander (SANB11) 1 Unipar (UNIP6) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 CCR (CCRO3) 1 Grendene (GRND3) 1 B3 (B3SA3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Engie (EGIE3) 1

Ágora Investimentos

Desempenho em outubro: 6,90%

Desempenho no ano: 11,90%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Energisa (ENGI11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Elite

Desempenho em outubro: 2,53%

Desempenho em 2022: 9,21%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em outubro: 2,53%

Desempenho em 2022: 18,06%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em outubro: 3%

Desempenho em 2022: 26,86%

Ações excluídas: a MRV e Transmissão Paulista

Ações incluídas: Direcional (DIRR3) e Porto Seguro (PSSA3)

Ação Peso (%) Direcional (DIRR3) 20 Eletrobras (ELET3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Nova Futura

Desempenho em outubro: 4,98%

Desempenho no ano: 4,54%

Ações excluídas: B3 e Taesa

Ações incluídas: Cemig e Santander

Ação Peso (%) Cemig (CMIG4) 20 Santander (SANB11) 20 Vale (VALE3) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Unipar (UNIP6) 20

Planner

Desempenho em outubro: 8,68%

Desempenho em 2022: 29,25%

Ações excluídas: Iochpe-Maxion, Klabin,Porto Seguro e SantanderAções incluídas:

Caixa Seguridade, CCR, Copel e Grendene

Ação Peso (%) Bradespar (BRAP4) 20 Caixa Seguridade (CXSE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Copel (CPLE6) 20 Grendene (GRND3) 20

Santander

Desempenho em outubro: 2,33%

Desempenho em 2022: 22,30%

Ações excluídas: Banco do Brasil

Ações incluídas: B3

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Petrobras (PETR3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Desempenho em outubro: 6,18%

Desempenho em 2022: 6,18%

Não houve alternação na carteira.