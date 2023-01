23 ações que pagam mais dividendos indicadas para janeiro

As ações da Telefônica Vivo (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de janeiro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em quatro das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo, os analistas da Ágora destacaram que os últimos resultados da companhia vieram bastante em linha com as expectativas de consenso e mostraram tendências semelhantes ao longo do ano. “Notamos que o ativo VIVT3 está descontado, negociando com um múltiplo EV/EBITDA para 2023 em cerca de 3,0x. A Telefônica Brasil é uma empresa que distribui bons dividendos e esperamos para os próximos trimestres evidências mais fortes de captura de sinergias da aquisição da Oi e tendências positivas de geração de fluxo de caixa.”

Os papéis da Vale (VALE3), BB Seguridade (BBSE3), Bradesco (BBDC4) e Cemig (CMIG4)) aparecem e segundo lugar com três indicações, cada uma.

Em relação ao BB Seguridade, os analistas do Santander disseram que a holding se beneficiará de um forte desempenho em todos os segmentos em 2023. “Em seguros, acreditamos que o principal vento favorável será uma sinistralidade controlada de 35%, enquanto esperamos que os prêmios apresentem crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Nos planos de previdência, vemos as reservas crescerem 10% na comparação anual, enquanto os resultados financeiros devem retornar a patamares positivos, após um ano difícil em que foram afetados negativamente pelo descasamento temporal entre IPCA e IGP-M. Em títulos de capitalização, esperamos um crescimento de 23% nas taxas de administração, resultando em um crescimento substancial do lucro líquido. As receitas de corretagem se beneficiarão do crescimento da receita, em nossa opinião, com essas tendências positivas levando o lucro líquido para R$ 7,115 bilhões em 2023, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. “ A estimativa é de dividend yield de 9,5% em 2023. Segundo o Santander, o companhia é Top Pick do setor de Instituições Financeiras não bancárias, e estima preço-alvo de R$ 38 para o papel no final de 2023.

Veja ranking e carteiras abaixo:

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 4 BB Seguridade (BBSE3) 3 Vale (VALE3) 3 Bradesco (BBDC4) 3 Cemig (CMIG4) 3 Itaúsa (ITSA4) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 PetroRio (PRIO3) 2 SLC Agrícola (SLCE3) 2 Energisa (ENGI11) 1 Ambev (ABEV3) 1 Irani (RANI3) 1 Alupar (ALUP11) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 EDP Brasil (ENBR3) 1 Neoenergia (NEOE3) 1 Santander (SANB11) 1 B3 (B3SA3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Engie (EGIE3) 1 CCR (CCRO3) 1

Carteiras

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Energisa (ENGI11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Irani (RANI3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 20 Cemig (CMIG4) 20 PetroRio (PRIO3) 20 SLC Agrícola (SLCE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 20 Cemig (CMIG4) 20 PetroRio (PRIO3) 20 SLC Agrícola (SLCE3) 20 Telefonica Vivo (VIVT3) 20

PagBank

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 20 Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20

Planner

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 20 CSU Digital (CSUD3) 20 EDP Brasil (ENBR3) 20 Neoenergia (NEOE3) 20 Santander (SANB11) 20

Santander

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Vale (VALE3) 20

Terra