'Uma lembrancinha': BB lança Pix de Natal com direito a cartão digital

Criado em 2020, o Pix rapidamente se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, segundo o Banco Central. De olho nesse movimento, o Banco do Brasil lançou o Pix de presente, funcionalidade que permite personalizar transferências com cartão digital temático e mensagem especial.

Divulgação: Banco do Brasil

A novidade já está disponível para todos os clientes pessoa física e pode ser acessada diretamente pelo aplicativo do BB. O envio é simples: basta escolher o tema, selecionar a arte, escrever a mensagem e concluir a transferência via Pix, que pode ser compartilhada por diferentes aplicativos de mensagens.

Desenvolvido pela agência Lew’Lara\TBWA, o projeto reúne ilustrações exclusivas de quatro artistas brasileiros e valoriza referências da cultura nacional. Neste primeiro momento, o banco disponibiliza artes para Natal e aniversários, com temas ligados às principais datas comemorativas do calendário.

Participam da iniciativa o xilogravurista Bacaro Borges, de Pernambuco; o designer e artista visual Filipe Grimaldi; a artista Agatha de Faveri, de São Paulo; e a ilustradora e quadrinista Luiza de Souza, do Rio Grande do Norte, conhecida pela HQ Arlindo.

Divulgação: Banco do Brasil

O serviço é opcional e, neste Natal, será oferecido sem custo aos clientes do Banco do Brasil. A partir de 2026, a funcionalidade passará a custar a partir de R$ 0,99. Segundo o banco, a proposta é agregar valor simbólico às transações, sem alterar o funcionamento do Pix, que segue gratuito.