Saque-aniversário do FGTS: Nascidos em julho já podem sacar o benefício

A Caixa inicia no começo desse mês o pagamento do saque-aniversário para os trabalhadores nascidos em julho que optaram por essa modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Para que o trabalhador possa acessar a quantia disponibilizada pela modalidade, é necessário solicitar o saque pela Caixa. Seja pelo app do FGTS, site, internet banking da Caixa ou em alguma agência do Banco. O crédito do benefício é disponibilizado pela conta poupança digital Caixa Tem, mas caso o cidadão queira receber a quantia em outra conta, é possível. Basta fazer o trâmite pelo app do FGTS e solicitar envio para outra conta.

É importante lembrar que aqueles que optarem pelo saque-aniversário até o último dia do mês de seu aniversário poderão receber o valor no mesmo ano da solicitação.

É possível acessar os valores até o último dia útil do segundo mês após o recebimento do direito ao saque. Caso o saque não seja realizado, o montante voltará automaticamente para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Quem realizar o saque pode ter direito a um percentual do saldo somada a uma parcela, de acordo com a tabela abaixo:

Como funciona o saque-aniversário

Anualmente, no mês de aniversário, o trabalhador pode optar por retirar o saque-aniversário – que torna possível o acesso à uma parcela do saldo da conta do FGTS. O saque é uma alternativa ao saque de rescisão do contrato de trabalho quando não há justa causa.

O saque-aniversário teve início em abril de 2020 e desde dezembro de 2021, 17,9 milhões de trabalhadores realizaram o saque. Então já foi retirado uma quantia de R$ 21,1 bilhões, contando com os valores repassados às instituições financeiras.