FGTS 2026: quem faz aniversário em abril já pode antecipar o saque?

Nascidos em abril podem receber o benefício até o final de junho (Divulgação/Agência Brasil)
Publicado em 27 de março de 2026 às 09h41.
Os trabalhadores nascidos em abril que optam pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) podem realizar o saque a partir da próxima quarta-feira, 1°.
O valor fica disponível até 30 de junho. Após esse período, ele fica retido e só poderá ser utilizado apenas no período de saque do ano seguinte.
Para antecipar o saque, é preciso ser optante da modalidade de saque-aniversário há, no mínimo, 90 dias.
Desde novembro de 2025, o trabalhador consegue antecipar parcelas do FGTS fora do prazo de pagamento do saque-aniversário.
Com a mudança, é possível adiantar até 5 parcelas anuais com valor mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 500 por antecipação.
A contratação não é automática e depende de análise das instituições financeiras para confirmar se o beneficiário está apto para o adiantamento.
Para antecipar o saque-aniversário, é preciso ter saldo suficiente na conta para contratação e o pagamentos das parcelas.Outros critérios de aprovação são:
A contratação pode ser feita no aplicativo de Internet Banking da Caixa, no aplicativo da Caixa ou presencialmente em uma das agências do banco.
Se o beneficiário possuir débitos pendentes na Caixa, a contratação só pode ser realizada presencialmente.
Via de regra, o FGTS é um valor que fica disponível para trabalhadores que atuam sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pode ser usado em caso de demissão sem justa causa ou como aporte para consórcios.
Uma outra forma é receber parte da quantia em um saque anual com base no dia de aniversário.Confira o calendário com os prazos de pagamento para os aniversariantes de cada mês.
|Mês de nascimento
|Prazo do saque-aniversário do FGTS em 2026
|Janeiro
|Entre 2 de janeiro e 31 de março
|Fevereiro
|Entre 2 de fevereiro e 30 de abril
|Março
|Entre 2 de março e 29 de maio
|Abril
|Entre 1° de abril e 30 de junho
|Maio
|Entre 4 de maio e 31 de julho
|Junho
|Entre 1° de junho e 31 de agosto
|Julho
|Entre 1° de julho e 30 de setembro
|Agosto
|Entre 3 de agosto e 30 de outubro
|Setembro
|Entre 1° de setembro e 30 de novembro
|Outubro
|Entre 1° de outubro e 30 de dezembro
|Novembro
|Entre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027
|Dezembro
|Entre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027
Os beneficiários que contratam o adiantamento do FGTS não podem retornar à modalidade de saque-rescisão, pois um dos critérios para retornar a modalidade é não ter contratação de parcelas antecipadas.
Caso opte por esse modelo, é possível realizar a troca pelo aplicativo do FGTS e ela entra em vigor a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.