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FGTS 2026: quem faz aniversário em abril já pode antecipar o saque?

Parcelas antecipadas estão disponíveis para beneficiários que optam pelo saque-aniversário; entenda

Nascidos em abril podem receber o benefício até o final de junho (Divulgação/Agência Brasil)

Nascidos em abril podem receber o benefício até o final de junho (Divulgação/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 27 de março de 2026 às 09h41.

Os trabalhadores nascidos em abril que optam pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) podem realizar o saque a partir da próxima quarta-feira, 1°. 

O valor fica disponível até 30 de junho. Após esse período, ele fica retido e só poderá ser utilizado apenas no período de saque do ano seguinte. 

Para antecipar o saque, é preciso ser optante da modalidade de saque-aniversário há, no mínimo, 90 dias.

Como antecipar o FGTS?

Desde novembro de 2025, o trabalhador consegue antecipar parcelas do FGTS fora do prazo de pagamento do saque-aniversário. 

Com a mudança, é possível adiantar até 5 parcelas anuais com valor mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 500 por antecipação. 

A contratação não é automática e depende de análise das instituições financeiras para confirmar se o beneficiário está apto para o adiantamento.

Quem pode antecipar o FGTS?

Para antecipar o saque-aniversário, é preciso ter saldo suficiente na conta para contratação e o pagamentos das parcelas. 

Outros critérios de aprovação são:
  • ​Ter mais de 18 anos de idade;
  • Estar com o CPF regularizado na Receita Federal;
  • Possuir conta bancária na Caixa;
  • Estar em dia com a Caixa Econômica ou utilizar esse valor para quitar a dívida em atraso no banco. 

A contratação pode ser feita no aplicativo de Internet Banking da Caixa, no aplicativo da Caixa ou presencialmente em uma das agências do banco. 

Se o beneficiário possuir débitos pendentes na Caixa, a contratação só pode ser realizada presencialmente.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Via de regra, o FGTS é um valor que fica disponível para trabalhadores que atuam sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e  pode ser usado em caso de demissão sem justa causa ou como aporte para consórcios

Uma outra forma é receber parte da quantia em um saque anual com base no dia de aniversário. 

Confira o calendário com os prazos de pagamento para os aniversariantes de cada mês.
Mês de nascimentoPrazo do saque-aniversário do FGTS  em 2026
JaneiroEntre 2 de janeiro e 31 de março
FevereiroEntre 2 de fevereiro e 30 de abril
MarçoEntre 2 de março e 29 de maio
AbrilEntre 1° de abril e 30 de junho
MaioEntre 4 de maio e 31 de julho
JunhoEntre 1° de junho e 31 de agosto
JulhoEntre 1° de julho e 30 de setembro
AgostoEntre 3 de agosto e 30 de outubro 
SetembroEntre 1° de setembro e 30 de novembro
OutubroEntre 1° de outubro e 30 de dezembro
NovembroEntre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027
DezembroEntre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027

É possível mudar a opção de recebimento do FGTS?

Os beneficiários que contratam o adiantamento do FGTS não podem retornar à modalidade de saque-rescisão, pois um dos critérios para retornar a modalidade é não ter contratação de parcelas antecipadas. 

Caso opte por esse modelo, é possível realizar a troca pelo aplicativo do FGTS e ela entra em vigor a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno. 

Acompanhe tudo sobre:FGTS

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