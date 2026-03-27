FGTS 2026: quem faz aniversário em abril já pode antecipar o saque?

Os trabalhadores nascidos em abril que optam pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) podem realizar o saque a partir da próxima quarta-feira, 1°.

O valor fica disponível até 30 de junho. Após esse período, ele fica retido e só poderá ser utilizado apenas no período de saque do ano seguinte.

Para antecipar o saque, é preciso ser optante da modalidade de saque-aniversário há, no mínimo, 90 dias.

Como antecipar o FGTS?

Desde novembro de 2025, o trabalhador consegue antecipar parcelas do FGTS fora do prazo de pagamento do saque-aniversário.

Com a mudança, é possível adiantar até 5 parcelas anuais com valor mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 500 por antecipação.

A contratação não é automática e depende de análise das instituições financeiras para confirmar se o beneficiário está apto para o adiantamento.

Quem pode antecipar o FGTS?

Para antecipar o saque-aniversário, é preciso ter saldo suficiente na conta para contratação e o pagamentos das parcelas.

Outros critérios de aprovação são:

​Ter mais de 18 anos de idade;

Estar com o CPF regularizado na Receita Federal;

Possuir conta bancária na Caixa;

Estar em dia com a Caixa Econômica ou utilizar esse valor para quitar a dívida em atraso no banco.

A contratação pode ser feita no aplicativo de Internet Banking da Caixa, no aplicativo da Caixa ou presencialmente em uma das agências do banco.

Se o beneficiário possuir débitos pendentes na Caixa, a contratação só pode ser realizada presencialmente.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Via de regra, o FGTS é um valor que fica disponível para trabalhadores que atuam sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pode ser usado em caso de demissão sem justa causa ou como aporte para consórcios.

Uma outra forma é receber parte da quantia em um saque anual com base no dia de aniversário.

Confira o calendário com os prazos de pagamento para os aniversariantes de cada mês.

Mês de nascimento Prazo do saque-aniversário do FGTS em 2026 Janeiro Entre 2 de janeiro e 31 de março Fevereiro Entre 2 de fevereiro e 30 de abril Março Entre 2 de março e 29 de maio Abril Entre 1° de abril e 30 de junho Maio Entre 4 de maio e 31 de julho Junho Entre 1° de junho e 31 de agosto Julho Entre 1° de julho e 30 de setembro Agosto Entre 3 de agosto e 30 de outubro Setembro Entre 1° de setembro e 30 de novembro Outubro Entre 1° de outubro e 30 de dezembro Novembro Entre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027 Dezembro Entre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027

É possível mudar a opção de recebimento do FGTS?

Os beneficiários que contratam o adiantamento do FGTS não podem retornar à modalidade de saque-rescisão, pois um dos critérios para retornar a modalidade é não ter contratação de parcelas antecipadas.

Caso opte por esse modelo, é possível realizar a troca pelo aplicativo do FGTS e ela entra em vigor a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.