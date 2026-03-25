Dinheiro esquecido do PIS/Pasep começa a ser pago hoje: quem tem direito?

Um novo lote de trabalhadores com valores esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep poderá sacar o dinheiro a partir desta quarta-feira, 25. Nesta etapa, recebem primeiro aqueles que solicitaram o ressarcimento até 28 de fevereiro. Quem fizer o pedido até 31 de março terá o pagamento liberado em 27 de abril, conforme o cronograma do governo.

Criado entre 1971 e 1988, o fundo PIS/Pasep tinha como objetivo complementar a renda de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Ele não deve ser confundido com o abono salarial atual.

Hoje, os valores ainda disponíveis — corrigidos pela inflação — podem ser resgatados por titulares ou herdeiros, com saldo médio estimado em cerca de R$ 2,8 mil, variando conforme tempo de trabalho e salários da época.

Como consultar se tenho valores esquecidos do PIS/Pasep?

A consulta pode ser feita pelo site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Para acessar a plataforma, é necessário ter conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Após o login, a pessoa precisa inserir o número NIS (PIS/Pasep) e o sistema informará se há valores a receber e orientar´asobre os próximos passos, inclusive nos casos de beneficiários falecidos.

Onde encontrar o número NIS?

O número do NIS (ou PIS/Pasep) — necessário para consulta — pode ser encontrado em documentos como o extrato do FGTS, Cartão Cidadão, Meu INSS ou CadÚnico. Trata-se de um registro de 11 dígitos vinculado ao trabalhador, usado tanto em vínculos empregatícios quanto em programas sociais.

Como pedir o ressarcimento?

O pedido de ressarcimento pode ser feito pelo aplicativo do FGTS ou presencialmente em uma agência da Caixa. No caso do próprio trabalhador, basta apresentar documento de identificação. Já herdeiros precisam comprovar o direito ao saque com documentos como certidão de dependentes habilitados à pensão, declaração do órgão pagador ou autorização judicial.

Depois da solicitação, a Caixa analisa os dados e encaminha ao Ministério da Fazenda, responsável por autorizar o pagamento, que é depositado em conta bancária ou poupança social digital.

Até quanto preciso solicitar o ressarcimento?

Quem não solicitar o resgate até setembro de 2028 perderá o direito ao dinheiro, que será incorporado definitivamente ao Tesouro Nacional.

O fundo foi unificado em 1975 e extinto em 1988, sendo substituído pelo modelo atual de abono salarial. Em 2020, os recursos não sacados migraram para o FGTS e, posteriormente, para o Tesouro. Desde então, trabalhadores e herdeiros podem pedir a devolução dos valores esquecidos.

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