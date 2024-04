Resultado da Mega-Sena concurso 2.712; prêmio é de R$ 56 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou na noite de sábado, 13, o sorteio do concurso 2.712 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelo Facebook e no YouTube das Loterias Caixa. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulado vai a R$ 66 milhões. O próximo sorteio que será realizado na terça-feira.

A Caixa anunciou ainda que 99 apostas acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas serão pagos R$ 41.893,09. Já outros 6.276 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 944,05 cada.