Resultado da Mega-Sena 2709: confira os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 6, o sorteio do concurso 2.709 da Mega-Sena. Como ninguém acertou as seis dezenas na quinta-feira (4), o valor acumulou, chegando ao prêmio principal de R$ 18,1 milhões.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelo Facebook e no YouTube das Loterias Caixa.

Confira o resultado do concurso 2709 da Mega-Sena:

22 – 12 – 23 – 47 – 24 – 53

Qual a probabilidade de ganhar o prêmio?

Ganhar na Mega-Sena é um desafio para a sorte e a matemática: de acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com apenas uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Como aproveitar o valor do prêmio

As oportunidades para aproveitar a quantia ganha com a Mega-Sena são inúmeras. A EXAME te explica algumas delas:

Pagar dívidas

Viajar para o destino dos sonhos

para o destino dos sonhos Ajudar amigos e família

amigos e família Apoiar a sua comunidade

Investir

Como fazer investimentos com o valor da Mega-Sena?

A poupança é um dos investimentos mais populares atualmente. Ela se baseia na remuneração básica, a partir da Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional — que utiliza a taxa básica de juros, a Selic, como referência.

Se a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano , o rendimento da poupança será de 70% da taxa Selic com o acréscimo da taxa referencial.

, o rendimento da poupança será de com o acréscimo da taxa referencial. Mas se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento chega a 0,5% ao mês, mais a TR .

O rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Diversificar os investimentos também é uma direção. Algumas opções são: