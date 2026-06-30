Receita paga 2º lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal realiza nesta terça-feira, 30, o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 para 9.585.797 contribuintes, em um total de R$ 16 bilhões. O lote iguala o maior valor já pago pela Receita — registrado no primeiro lote, em maio — e é o maior da história em número de pessoas contempladas.

Com os dois primeiros lotes, o Fisco terá devolvido R$ 32 bilhões a 18,3 milhões de contribuintes, o equivalente a cerca de 80% do total estimado de restituições deste ano.

Quem recebe neste lote

Dos R$ 16 bilhões liberados, R$ 4,49 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade legal. Estão entre os contemplados:

155.060 idosos com mais de 80 anos;

1.106.923 idosos entre 60 e 79 anos;

106.294 pessoas com deficiência física ou mental ou portadoras de moléstia grave;

507.768 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além disso, 7.709.752 contribuintes sem prioridade legal receberam preferência por terem enviado a declaração pré-preenchida e/ou escolhido receber a restituição via Pix. Neste lote, não houve pagamento para contribuintes sem nenhum critério de prioridade.

Como consultar a restituição

A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área "Meu Imposto de Renda", clicando em "Consultar minha restituição". O serviço também está disponível no aplicativo da Receita para celulares e tablets.

Pelo sistema, o contribuinte pode verificar se foi contemplado, consultar o extrato de processamento da declaração e identificar eventuais pendências que possam exigir retificação.

O que fazer se o pagamento não cair na conta

A restituição é depositada exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados informados ou algum problema na conta indicada, o crédito não será realizado.

Nesses casos, é possível solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de depósito.

O reagendamento pode ser feito:

Para reagendar, é necessário informar:

Valor da restituição.

Número do recibo da declaração.

Se o valor não for resgatado nesse período, a solicitação deverá ser feita posteriormente pelo portal e-CAC da Receita Federal, nas opções "Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária."