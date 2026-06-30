Receita paga 2º lote de restituição do Imposto de Renda

IR 2026: fisco paga hoje segundo lote do Imposto de Renda (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Repórter de finanças
Publicado em 30 de junho de 2026 às 06h01.
A Receita Federal realiza nesta terça-feira, 30, o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 para 9.585.797 contribuintes, em um total de R$ 16 bilhões. O lote iguala o maior valor já pago pela Receita — registrado no primeiro lote, em maio — e é o maior da história em número de pessoas contempladas.
Com os dois primeiros lotes, o Fisco terá devolvido R$ 32 bilhões a 18,3 milhões de contribuintes, o equivalente a cerca de 80% do total estimado de restituições deste ano.
Dos R$ 16 bilhões liberados, R$ 4,49 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade legal. Estão entre os contemplados:
Além disso, 7.709.752 contribuintes sem prioridade legal receberam preferência por terem enviado a declaração pré-preenchida e/ou escolhido receber a restituição via Pix. Neste lote, não houve pagamento para contribuintes sem nenhum critério de prioridade.
A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área "Meu Imposto de Renda", clicando em "Consultar minha restituição". O serviço também está disponível no aplicativo da Receita para celulares e tablets.
Pelo sistema, o contribuinte pode verificar se foi contemplado, consultar o extrato de processamento da declaração e identificar eventuais pendências que possam exigir retificação.
A restituição é depositada exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados informados ou algum problema na conta indicada, o crédito não será realizado.
Nesses casos, é possível solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de depósito.
O reagendamento pode ser feito:
Para reagendar, é necessário informar:
Se o valor não for resgatado nesse período, a solicitação deverá ser feita posteriormente pelo portal e-CAC da Receita Federal, nas opções "Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária."