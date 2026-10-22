Quanto custa assinar todas as IAs? Veja os preços do ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity

Para quem quer usar versões pagas de diferentes inteligências artificiais, a conta pode pesar no orçamento. É preciso analisar: será que há a necessidade de assinar todas de uma vez? Isso porque os planos começam mais em conta, em menos de R$ 25 por mês, mas alcançam mais de R$ 1.000, a depender da plataforma e dos recursos oferecidos.

Desconsiderando as versões gratuitas, o ChatGPT, da OpenAI, tem assinatura a partir de R$ 39,99 por mês. No plano mais caro, o valor chega a R$ 525 mensais, sem uma opção intermediária entre essas duas faixas de preço.

Já o Gemini, do Google, tem quatro opções de assinatura, com mensalidades de R$ 24,99, R$ 96,99, R$ 779,90 e R$ 999,90. A diferença entre o plano mais barato e o mais caro é de R$ 974,91 por mês. Na comparação com o ChatGPT, a assinatura de entrada do Gemini custa 37,5% menos. Por outro lado, seu plano mais caro sai 90,5% acima da opção mais avançada do ChatGPT.

Na sequência, o Claude, da Anthropic, oferece três faixas de preço: R$ 110, R$ 550 e R$ 1.100 por mês. A assinatura mais barata custa 340,2% a mais do que a opção de entrada do Gemini. Já o plano mais caro do Claude supera em 10% a assinatura de maior valor do Google.

Por fim, o Perplexity AI tem planos com preços em dólar. Considerando a cotação de R$ 5,0182, a assinatura de US$ 17 equivale a aproximadamente R$ 85,31 por mês. Já a opção de US$ 167 custa cerca de R$ 838,04 mensais. Nesse caso, o plano de entrada sai 22,4% mais barato do que o mais básico do Claude. Na faixa mais alta, a diferença é maior: o plano mais caro do Perplexity custa 23,8% menos do que o Claude.

Quanto custa assinar todas as IAs?

Considerando apenas os planos de entrada, assinar as quatro ferramentas custaria cerca de R$ 260,29 por mês, ou R$ 3.123,47 ao ano. Já a escolha das opções mais caras de cada plataforma elevaria a conta para aproximadamente R$ 3.462,94 mensais, o equivalente a R$ 41.555,27 ao ano.

Os valores são uma comparação das mensalidades informadas para cada serviço. Os recursos, os limites de uso e as funcionalidades incluídas variam entre os planos, por isso o preço, isoladamente, não determina qual assinatura oferece o melhor custo-benefício.

Os totais anuais foram calculados multiplicando as mensalidades por 12, sem considerar eventuais descontos para pagamentos anuais, impostos adicionais ou alterações cambiais.

É necessário assinar todas as IAs?

É claro que uma IA pode oferecer algo que a outra não ofereça, mas elas também podem conter as mesmas funcionalidades. Principalmente para quem vai fazer uso de forma pessoal, em questões mas básicas, assinar uma única plataforma pode já atender o que o usuário deseja.

“Eu penso nas funcionalidades e, a partir delas, qual é o plano que mais me atende e o que é que ele precisa ter. Às vezes a gente precisa de um plano mais caro, mais completo mesmo, às vezes não”, pontua Renata Taveiros de Saboia, neuroeconomista e educadora financeira.

Priscilla de Carvalho Cacavallo, planejadora financeira e gerente de investimentos, também enfatiza: “É importante reconhecer que nem toda contratação nasce de uma necessidade concreta”, diz. Segundo ela, às vezes, assinamos uma ferramenta porque ela está em evidência, porque outras pessoas estão utilizando ou porque temos receio de ficar para trás profissionalmente.

“A escolha deve começar pelas necessidades do usuário, e não pela popularidade da ferramenta. Vale mapear as atividades que se pretende realizar, identificar os recursos indispensáveis e testar as alternativas gratuitas antes de contratar um plano pago. Antes de contratar, vale separar uma necessidade real da sensação de que precisamos acompanhar todas as novidades”, explica Cacavallo.

Depois, é importante comparar não apenas os preços, mas também os limites de utilização, a qualidade das respostas para a finalidade desejada, os recursos disponíveis, a possibilidade de trabalhar com arquivos, as funcionalidades de pesquisa e as condições de cancelamento.

Porém, para quem utiliza inteligência artificial profissionalmente, diferentes ferramentas podem oferecer vantagens complementares, como pesquisa, análise de documentos, produção de conteúdo ou desenvolvimento de soluções. “Nesse caso, o custo adicional pode ser justificado se houver um ganho efetivo de produtividade, qualidade ou tempo”, pontua Cacavallo.

Fazendo caber no orçamento

Para fazer as assinaturas de inteligência artificial caberem no orçamento, especialistas recomendam avaliar a necessidade de cada serviço e revisar os gastos recorrentes periodicamente. Saboia sugere o que chama de “método momento zero”, que consiste em recomeçar o planejamento sem considerar as assinaturas já contratadas.

“Se eu cortasse tudo, começasse do zero, quais que eu assinaria? E aí você escolhe e elimina as outras. Esse é um método interessante para a gente conseguir manter essa higiene das assinaturas”, afirma. Segundo ela, a estratégia ajuda a identificar serviços que perderam a utilidade e evitar cobranças esquecidas.

Cacavallo, por sua vez, recomenda incluir as assinaturas no orçamento como despesas recorrentes e avaliar se os benefícios justificam os custos. “Serviços pouco utilizados podem ser cancelados ou substituídos por alternativas gratuitas ou mais econômicas”, diz.

A especialista também alerta para o efeito acumulado das mensalidades e para a facilidade de contratar novas ferramentas por curiosidade ou pela sensação de que é preciso acompanhar as novidades. O importante, segundo ela, é evitar que esses gastos comprometam o pagamento integral da fatura do cartão, a capacidade de poupar e outros objetivos financeiros.