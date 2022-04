Preço dos seguros dos 10 carros mais vendidos no país (até agora)

No primeiro trimestre deste ano, foram emplacados mais de 300 mil veículos em todo o país, segundo dados da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave). A Youse, plataforma de seguros digital, realizou um levantamento do valor do seguro dos 10 carros mais vendidos no país durante este período.

Os dados apontam que entre os mais vendidos, a cobertura de seguro mais barata é a do Mobi Easy 1.0 Flex, que sai por R$ 122,60 por mês, seguido pelo Chevrolet Onix Hatch LT 1.0, com parcelas mensais de R$ 127,55.

Os veículos com a cobertura mais cara são o Jeep Compass Limited T270 1.3, por R$ 455,39 ao mês, e o Volkswagen T-Cross Highline 1.4 TSI Flex, com valor mensal de R$ 322,53. Essas cotações são para o perfil feminino. Já os valores para o masculino, podem ter acréscimos de R$ 15,60 até R$ 63,71 mensais dependendo do carro do cliente.

As cotações consideram os perfis de uma mulher e um homem de 38 anos, moradores da cidade de São Paulo, para um veículo 0km de 2022 e tem classe de bônus 0. Os preços são referentes ao plano essencial, que cobre roubos, incêndio e furto, além de assistência por guincho. Veja tabela abaixo: