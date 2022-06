PicPay lança linha de crédito para antecipar saque-aniversário com taxa de 1,99% ao mês

O PicPay criou a possibilidade para que clientes possam acessar até sete parcelas do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na plataforma. O Empréstimo FGTS, como é chamado, permite ao usuário o acesso ao saque no valor previsto do saldo do FGTS disponível para a retirada. As parcelas são descontadas anualmente no dia do saque-aniversário.

O serviço da PicPay tem sido liberado, aos poucos, para os usuários da base com saque a partir de R$ 400, incluindo os negativados. O saque é utilizado como garantia do pagamento e a linha de crédito tem taxa de juros de 1,99% ao mês. O produto é uma parceria com o banco Digio.

“Por ser barato e as parcelas não entrarem no orçamento, o Empréstimo FGTS pode ser uma boa opção para quem precisa de dinheiro para se reorganizar financeiramente. Sendo assim, um complemento e diversificação dos produtos disponíveis aos usuários para facilitar a vida dos brasileiros com uma experiência 100% digital”, explicou Frederico Trevisan, executivo responsável pelo Marketplace Financeiro do PicPay.

Como solicitar a linha de crédito

Como primeiro passo, o cliente deve habilitar a opção de saque-aniversário no app do FGTS. Depois, é necessário acessar o app do PicPay, clicar em "Empréstimos" e permitir ao banco Digio consultar o saldo do cliente. Assim, a companhia poderá vincular o valor disponível com a conta da PicPay.

O que é o saque-aniversário

O saque-aniversário é um direito garantido pelo FGTS – como uma possibilidade de saque de rescisão do contrato de trabalho quando não há justa causa. Então, anualmente, no mês de aniversário, o trabalhador pode optar por retirar um saque por sua conta conta do FGTS.