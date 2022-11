Nubank permite que jovens entre 12 e 17 anos abram conta

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 9, que permitirá que adolescentes entre 12 e 17 anos possam abrir conta com cartão de débito. Com a conta ativa, os jovens passam a ter acesso as seguintes funcionalidades: como recarga de celular, pix, transferências para qualquer conta livres de tarifas, compras online no débito e saque em caixas eletrônicos em todo o país. Para que a conta seja criada, é necessário o consentimento de um maior responsável que seja cliente da fintech.

A fase de testes do projeto teve início neste ano e desde então, a empresa relata aumento de 42% na demanda. Na fase inicial, a empresa verificou ainda que os jovens têm um engajamento 20% mais alto do que o público maior de idade, mostrando seu interesse em inclusão financeira. Além disso, o pagamento por pix é a funcionalidade mais usada pelos jovens que já usam a conta do Nubank.

Caixinhas

Além da conta e o cartão, os jovens terão acesso as chamadas “Caixinhas”, recurso criado para guardar dinheiro de forma organizada e personalizada. Neste primeiro momento, os menores terão acesso a ‘Caixinhas’ com opção de investimento com rendimento de 100% do CDI desde o primeiro dia útil depois da aplicação.