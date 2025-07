Mega-sena: veja as dezenas sorteadas no concurso 2.885; prêmio é de R$ 26 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira, 8, o sorteio do concurso 2.885 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 26.764.868,85.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.882:

As dezenas sorteadas foram: 10-25-28-36-37-56.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.