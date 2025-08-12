Invest

Bradesco fora do ar: aplicativo do banco enfrenta instabilidade na manhã desta terça-feira, 12

Site Downdetector registrou mais de 650 reclamações antes das 8h da manhã

Estela Marconi
Estela Marconi

Freelancer

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08h47.

Clientes do Bradesco relataram instabilidade nas operações do banco na manhã desta terça-feira, 12.

De acordo com o site Downdetector, foram registradas cerca de 665 reclamações às 7h51, apontando dificuldades para acessar o aplicativo e realizar transações.

No X (antigo Twitter), usuários publicaram relatos e capturas de tela que mostram a mensagem exibida pelo aplicativo: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver".

Bradesco: aplicativo do banco sofre instabilidade na manhã desta tarça-feira, 12. (Reprodução/X)

Em respostas aos clientes, o banco orientou que tentem acessar o aplicativo novamente mais tarde.

Procurado pela EXAME, o Bradesco ainda não enviou um posicionamento oficial sobre o assunto. O espaço segue aberto.

