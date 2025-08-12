Bradesco fora do ar: aplicativo do banco enfrenta instabilidade na manhã desta terça-feira, 12

Clientes do Bradesco relataram instabilidade nas operações do banco na manhã desta terça-feira, 12.

De acordo com o site Downdetector, foram registradas cerca de 665 reclamações às 7h51, apontando dificuldades para acessar o aplicativo e realizar transações.

No X (antigo Twitter), usuários publicaram relatos e capturas de tela que mostram a mensagem exibida pelo aplicativo: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver".

Bradesco: aplicativo do banco sofre instabilidade na manhã desta tarça-feira, 12. (Reprodução/X)

Em respostas aos clientes, o banco orientou que tentem acessar o aplicativo novamente mais tarde.

Bom dia!

Por favor, acesse o aplicativo novamente mais tarde. — bradesco (@Bradesco) August 12, 2025

Procurado pela EXAME, o Bradesco ainda não enviou um posicionamento oficial sobre o assunto. O espaço segue aberto.