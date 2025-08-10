Invest

Mega-Sena: ninguém acerta concurso 2899 e prêmio acumula em R$ 40 milhões; veja como apostar

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09h47.

A Caixa realizou no sábado, 9, o sorteio do concurso 2.899 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 9.388.148,01.

Ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 40 milhões.

Ao todo, 56 apostas acertaram cinco números, cada uma garantindo o prêmio de R$ 32.574,43. Outras 3.375 apostas acertaram quatro números, recebendo R$ 890,92 cada.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.899:

As dezenas sorteadas foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

 

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixaLoterias

