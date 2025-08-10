Mega-Sena: ninguém acerta concurso 2899 e prêmio acumula em R$ 40 milhões; veja como apostar

Redação Exame
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09h47.
A Caixa realizou no sábado, 9, o sorteio do concurso 2.899 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 9.388.148,01.
Ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 40 milhões.
Ao todo, 56 apostas acertaram cinco números, cada uma garantindo o prêmio de R$ 32.574,43. Outras 3.375 apostas acertaram quatro números, recebendo R$ 890,92 cada.
As dezenas sorteadas foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:
Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.