Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões, veja as dezenas sorteadas do concurso 2802

A Caixa realizou, neste sábado, 30, o sorteio do concurso 2.802 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 76.000.000,00.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi feito no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.801:

17 – 21 – 26 – 28 – 32- 60

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Mega da Virada 2024

As apostas para a Mega da Virada 2024, concurso especial da Mega-Sena, já começaram, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro às 20h, e o concurso de número 2.810 promete o maior prêmio da história da modalidade.

Para quem sonha com a sorte grande, a aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e pode ser feita nas mais de 13 mil lotéricas CAIXA em todo o país, no portal e aplicativo Loterias CAIXA (iOS e Android) ou via Internet Banking para correntistas da CAIXA. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e invista o valor na Poupança da CAIXA, o rendimento estimado é de R$ 3,4 milhões no primeiro mês .

Assim como nos outros concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores com seis acertos, o valor é dividido entre os acertadores da quina e, em seguida, entre os que fizerem a quadra. Considerando todas as faixas de premiação, a Mega da Virada pode distribuir mais de R$ 1 bilhão aos ganhadores .

Bolão e cotas

A Mega da Virada também oferece a opção de Bolão Caixa, permitindo apostas em grupo. O valor mínimo de cada bolão é de R$ 15, e cada cota individual precisa ser de no mínimo R$ 6. Um bolão pode ter entre 2 e 100 cotas, com até dez apostas no mesmo bolão. As cotas podem ser adquiridas em lotéricas, pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa, com uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.