Calendário Bolsa Família 2024: veja datas de pagamentos de dezembro

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro começa no dia 10. Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber. Saiba quem tem direito, como consultar o valor do benefício e as datas.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os benefícios serão pagos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em dezembro 2024:

10 de dezembro de 2024: NIS final 1

11 de dezembro de 2024: NIS final 2

12 de dezembro de 2024: NIS final 3

13 de dezembro de 2024: NIS final 4

16 de dezembro de 2024: NIS final 5

17 de dezembro de 2024: NIS final 6

18 de dezembro de 2024: NIS final 7

19 de dezembro de 2024: NIS final 8

20 de dezembro de 2024: NIS final 9

23 de dezembro de 2024: NIS final 0 Bolsa Família será antecipado?

Há exceção para os moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Segundo a Caixa, o crédito será antecipado para 658 mil famílias do Rio Grande do Sul.

Para essas pessoas, o pagamento será realizado de forma unificada, no primeiro dia do repasse, independentemente do número final do NIS.

Qual o valor do Bolsa Família? Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses. Como é feito o pagamento do Bolsa Família e quem pode receber?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como:

manter crianças e adolescentes na escola;

fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

manter as carteiras de vacinação atualizadas. Como consultar Bolsa Família pelo CPF ou NIS