Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 8 milhões; veja como apostar

O sorteio do concurso 2.603 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira, 21, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não houve ganhadores. O prêmio acumulou e para o próximo concurso, no sábado, 24, é estimado em R$ 8 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 - 07 - 13 - 29 - 52 - 56.

A quina registrou 62 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 31.200,44. Já a quadra teve 4.432 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 623,52.

Quina de São João

As apostas para a Quina de São João, que este ano está em sua 13ª edição, já podem ser feitas nas lotéricas e pela internet, em volantes específicos do concurso especial. O prêmio - estimado em R$ 180 milhões - não acumula. O sorteio do concurso 6.172 será realizado no dia 24 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 5,00 50.063.860 154.518 2.332 7 35,00 7.151.980 44.981 1.038 8 140,00 1.787.995 17.192 539 9 420,00 595.998 7.791 312 10 1.050,00 238.399 3.973 195 11 2.310,00 108.363 2.211 129 12 4.620,00 54.182 1.317 90 13 8.580,00 29.175 828 65 14 15.015,00 16.671 544 48 15 25.025,00 10.003 370 37 16 40.040,00 6.252 260 29 17 61.880,00 4.045 188 23 18 92.820,00 2.697 139 19 19 135.660,00 1.845 105 16 20 193.800,00 1.292 81 13​

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.