Masterclass gratuita de FIIs ensina como conseguir renda extra vitalícia

A aposentadoria é uma questão que preocupa muitos brasileiros, afinal, o valor pago pelo sistema público (INSS) nem sempre é o suficiente para sobreviver e manter o mesmo padrão de vida de até então. Além disso, são inúmeras as pessoas interessadas em conseguirem uma fonte de renda extra em outros momentos da vida, não apenas na aposentadoria.

Uma maneira de conseguir essa renda extra é através dos investimentos em fundos imobiliários. Os FIIs são uma alternativa para investir em imóveis sem precisar lidar com a burocracia da aquisição de uma propriedade física (como manutenção, cobrança de aluguel e etc).

A modalidade de investimentos enche os olhos de quem busca renda extra pelo pagamento de dividendos mensais, que, ao longo do tempo, somam uma quantia significativa para uma renda extra vitalícia.

Pensando nisso, e com o objetivo de ajudar as pessoas a alcançarem a liberdade financeira, o professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em FIIs e apresentador do programa FIIs em Exame, preparou a masterclass online e gratuita Renda Extra Vitalícia.

Descubra o passo a passo para obter uma renda extra com Fundos Imobiliários por toda a vida

Na aula, programada para o dia 8 de março, o professor vai ensinar:

Por que agora é o melhor momento da história para investir em FIIs;

5 indicadores para avaliar em um fundo imobiliário;

Como construir uma carteira equilibrada e poderosa de FIIs.

O conteúdo da masterclass preparada por Arthur Vieira é recomendado para quem:

não tem um imóvel, mas gostaria de viver de renda passiva;

já tem um imóvel, mas não está satisfeito com o retorno do aluguel;

já investe na Bolsa mas busca investimentos menos voláteis que ações.

Conheça o professor

O professor Arthur Vieira de Moraes iniciou a carreira no mercado financeiro como agente autônomo de investimento em 1999, e atualmente é consultor e professor de finanças, especializado em fundos imobiliários.

É graduado em Direito, Mestre em Administração com ênfase em Finanças e doutorando em Administração pela FEA-USP. É professor da FGV, IBMEC, FIA, FIPECAFI, B3 e EXAME Academy.

