INSS antecipa novamente pagamento de aposentadoria para o RS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que manteve pagamento antecipado de benefício no Rio Grande do Sul no mês de junho. Dessa maneira, os valores serão depositados no dia 24 de junho, no primeiro dia de pagamento. O objetivo é ajudar beneficiários que estejam em dificuldades por causa da situação de calamidade pública nos municípios atingidos por chuvas.

O pagamento começará a pagar os benefícios de junho no dia 24 para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412). Os depósitos serão feitos até 5 de julho.

Atualmente, 26.168.062 pessoas recebem até um salário mínimo e 12.868.803 ganham acima do piso nacional. Desse total, 5.657.745 são benefícios assistenciais, segundo dados da folha de pagamento do INSS.

O calendário leva em conta o número final do cartão de pagamento, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. O crédito é feito primeiramente para os que têm final de benefício 1. No dia seguinte, para os de final 2, e assim sucessivamente, sempre nos dias úteis. Veja calendário de junho abaixo:

Calendário INSS 2024 em junho

Final Data de pagamento 1 24 de junho 2 25 de junho 3 26 de junho 4 27 de junho 5 28 de junho 6 01 de julho 7 02 de julho 8 03 de julho 9 4 de julho 0 5 de julho

Datas de pagamento para benefícios acima de 1 salário

Já para os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo vão começar a receber a partir de 1º de julho.

Os primeiros a sacar serão os que têm finais de benefício 1 e 6. Os pagamentos das duas faixas de benefício (acima e abaixo do mínimo) seguirão até o dia 5. Veja calendário abaixo: