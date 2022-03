Independência financeira: o que é e por que Jade do BBB não é bom exemplo

A influenciadora Jade Picon, de 20 anos, afirmou durante o programa Big Brother Brasil, exibido pela rede Globo, na segunda-feira, 7, que conquistou sua independência financeira aos 13 anos de idade. O assunto viralizou nas redes sociais. Entre memes e piadas, a crítica é que a jovem é filha de empresário. Seu pai, Carlos Picon, é dono de uma empresa de mármores, granitos e pedras localizada na Grande São Paulo e fundada há 40 anos.

A riqueza parece ser um assunto de família. O irmão de Jade, Léo Picon, de 25 anos, também é empresário, dono de marcas de roupa e restaurantes. Ele foi um dos responsáveis em alavancar a carreira de influenciadora da participante do BBB. Ele foi o primeiro a ficar conhecido nas redes sociais. Seguindo os passos do irmão, a jovem também investiu na carreira de influenciadora e empresária, lançando também uma marca de roupas.

VOCÊ SABIA? Assim como Jade Picon, Davi Lucca atingiu a liberdade financeira quando criança. pic.twitter.com/WKrdlAAjF6 — Felipe (@FelipeRuiz_FR) March 8, 2022

E o bebê da Rihanna que já conquistou a independência financeira mês passado. Corre atrás, Jade. — André Brandt (@andrebrandt) March 8, 2022

Juntos, os irmãos têm mais de 26 milhões de seguidores. Só a Jade Picon tem 18 milhões no Instagram, sendo 5 milhões conquistados durante a sua participação no reality show. A grande exposição nas redes ajuda a influenciadora a faturar alto. Léo Picon já comentou que a irmã já recebeu R$ 250 mil para fazer uma divulgação pelo Instagram.

Mas, afinal, o que é ter independência financeira? Segundo especialistas ouvidos pela EXAME Invest, é ter capital acumulado que consiga cobrir todas as despesas e o custo de vida sem ter a necessidade de trabalhar até o final da vida. O dinheiro é oriundo de renda passiva, ou seja, de investimentos. Dados do Banco Mundial apontam que apenas 1% da população econômica ativa do Brasil alcança a independência financeira.

Quem sonha em fazer parte desse percentual deve fazer um planejamento financeiro. Carlos Castro, planejador financeiro CFP pela Planejar, explica é necessário calcular a quantia de dinheiro para manter o padrão de vida. “Tenho clientes que fizeram o cálculo e determinaram que o valor de R$ 5 mil por mês cobrirá seus custos de vida. Eles estão juntando dinheiro para parar de trabalhar com 60 anos. Não é necessário juntar milhões de reais.” Entretanto, é fundamental ter disciplina para investir pensando no curto, médio e longo prazo.

Um dos erros de quem planeja alcançar a independência é não calcular a mudança do custo do padrão de vida ao longo dos anos. Isso porque custo de vida vai mudando com o passar dos anos. Mas perto da velhice, as despesas são maiores com saúde e menores com lazer, por exemplo. Já quando a pessoa tem filhos, o cálculo inclui despesas com educação.

“Com certeza, aos 13 anos, o custo de vida é um. Aos 20 é outro e a partir dos 35 anos é outro. Isso deve ser analisado. É fundamental. Não basta apenas juntar dinheiro,” afirma Castro. Será que a Jade Picon fez este cálculo?

Paredão e doação de prêmio

Na noite de hoje, Jade Picon pode ser "eliminada" do programa por meio de votação popular. Além dela, quem está famoso "paredão" é Arthur Aguiar e Jessilane Alves. Jade Picon tem afirmado desde o início que se ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão doará para instituições de caridade. A estratégia parece não ter agradado o público e a chance dela sair do programa é alta.