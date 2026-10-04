Eleição presidente no Espírito Santo: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 54,78%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Espírito Santo, com 54,78% dos votos válidos. Lula (PT) ficou com 37,76%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Espírito Santo, 2,99 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem ficou na frente no 1º turno no Espírito Santo?

Nos números gerais, com 99,70% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou com 47,19% dos votos válidos, e Lula, 44,98%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. No Espírito Santo, Flávio ficou com 54,78% dos votos válidos, e Lula com 37,76%

Veja os detalhes do resultado das eleições no Espírito Santo

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador do Espírito Santo?

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos, seguido de 34,06% de Ferraço neste domingo, 4.

Senadores eleitos no Espírito Santo?

Os candidatos Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) foram eleitos senadores da República pelo estado do Espírito Santo nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Casagrande obteve 24,70% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Evair Melo, que recebeu 24,39%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.