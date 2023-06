Fim do débito automático? BC prevê PIX para pagamentos periódicos

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira, 21, a modalidade do PIX Automático. A novidade permitirá pagamentos recorrentes de forma automática mediante autorização prévia do usuário pagador.

Com o PIX automático, empresas de qualquer segmento do mercado e de qualquer porte que necessitem de pagamentos periódicos poderão utilizar o novo produto, entre elas, companhias de serviços púbicos (energia, telefonia, etc.), firmas de seguros, operações de créditos, escolas, academias, condomínios, serviços de streamings, clubes por assinatura, entre outros. A nova funcionalidade estará disponível em abril de 2024.

A novidade amplia o leque de alternativas disponíveis para que empresas de todos os tipos e segmentos recebam seus pagamentos recorrentes, como o pagamento por débito automático, que depende de convênios bilaterais com múltiplas instituições, que segundo o Banco Central, "gera uma complexidade operacional e custos elevados, o que restringe o serviço a grandes empresas, geralmente prestadoras de serviços públicos. Por outro lado, os pagamentos recorrentes no cartão de crédito não são acessíveis a parte relevante da população."

Contrato e QR Code

Para as empresas, será possível incorporar essa nova modalidade de pagamento aos seus negócios de várias formas. Uma delas é uma jornada mais voltada para o mundo físico, em que o cliente, ao assinar um contrato com o prestador de serviço, como escola ou academia, manifesta a intenção de pagar via PIX Automático e informa os dados bancários, momento em que receberá uma notificação no aplicativo do banco para confirmar a autorização. A partir daí, os pagamentos serão efetuados de forma automática, sem que o cliente tenha que autenticar cada transação.

Outra possibilidade é confirmar a autorização por meio da leitura de QR Code ou pelo PIX Copia e Cola, ou por meio do iniciador de pagamento, conforme especificações no âmbito do Open Finance, tendo o redirecionamento automático para o ambiente da conta para fazer a confirmação da operação.

PIX automático será pago?

Assim como os PIX tradicionais, o PIX Automático será gratuito para o pagador e poderá ser tarifado no recebimento pelas empresas.

“O Banco Central vem trabalhando nesse produto desde o final de 2021, desenvolvendo estudos preliminares e conversando com diversos agentes de mercado para mapear gargalos e necessidades, de forma a possibilitar a construção de um modelo bastante adequado à demanda das empresas, independente do setor de atuação, e que enderece as ineficiências e lacunas presentes. Acreditamos que esse produto irá trazer benefícios a todos os atores envolvidos e tem potencial de gerar uma grande economia e incentivar ainda mais a eletronização”, disse Carlos Eduardo Brandt, coordenador do Fórum PIX.

