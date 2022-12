FGTS de R$ 1.000: saque pode ser realizado até esta quinta-feira

Os trabalhadores que ainda não sacaram o valor de até R$ 1.000 do saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devem se apressar, isso porque o dinheiro pode ser retirado até esta quinta-feira, 15 de dezembro.

A liberação dos recursos começou no dia 20 de abril deste ano, de forma escalonada, e foi liberada de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O valor do saque depende do saldo que cada trabalhador possui no fundo, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS.

A possibilidade de saque ocorreu por meio de uma medida provisória com o objetivo de reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da pandemia.

Como consultar o saldo do FGTS

Qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, seja ativa ou inativa, poderá realizar o saque do dinheiro, limitado ao valor de 1.000 reais. A consulta do saldo deve ser realizada por meio do aplicativo do FGTS. A nova versão foi disponibilizada pela Caixa no início do ano e pode ser baixada na Apple Store e na Play Store do Google.

No site da Caixa, é possível consultar o saldo do FGTS: é necessário informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato que o trabalhador possua, e usar uma senha cadastrada pelo trabalhador. Além disso, a consulta ao saldo pode ser feita ainda pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa ou no site da Caixa.

Como pedir o saque extraordinário?

O crédito dos valores será realizado por meio de conta poupança social digital, o Caixa Tem. Os saques serão permitidos até esta quinta-feira.

Vale destacar que não será preciso que o trabalhador solicite o dinheiro. Ele será disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Se essa pessoa com direito ao saque não tiver conta no Caixa Tem, a Caixa irá abrir uma em nome do trabalhador. A Caixa reforça que não será necessário ir até uma agência bancária. Todo o processo será realizado por meio do aplicativo. Para isso, é fundamental inserir os dados corretamente no app do FGTS.

Após o crédito dos valores na conta, será possível pagar boletos e contas e utilizar o cartão de débito virtual por meio do app do CAIXA Tem. O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. Será possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

Não quero fazer o saque. E agora?

O trabalhador que não quiser fazer o Saque Extraordinário até 15 de dezembro de 2022 terá o recurso estornado à conta do FGTS, sem nenhum prejuízo ao cidadão. Segundo a Caixa, o crédito de até R$ 1 mil foi realizado no Caixa Tem para 45,26 milhões de trabalhadores, no total de R$ 30,98 bilhões. Até o momento, cerca de 12 milhões de trabalhadores não sacaram o equivalente a R$ 8 bilhões, aproximadamente.

A Caixa alerta sobre os golpes envolvendo o saque do FGTS. O banco ressalta que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. O banco também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.