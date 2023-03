Feirão Serasa Limpa Nome dá desconto de 99% das dívidas em SP; veja como participar

Os consumidores de São Paulo que têm dívidas e nome sujo terão uma nova oportunidade para organizar a vida financeira. Entre os dias 7 e 11 de março, acontecerá Feirão Serasa Limpa Nome, no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, capital paulista. A tenda de atendimento presencial funcionará das 8h às 18h e permitirá a renegociação de dívidas com 425 empresas parceiras, que oferecem descontos de até 99%.

Esta edição do Feirão Limpa Nome reúne empresas participantes, de diversos segmentos, como bancos, financeiras, securitizadoras (empresas que compram dívidas), companhias de telefonia, varejistas, universidades e outros, oferecendo opção de pagamento via Pix e a baixa da negativação instantânea, além de descontos e parcelamento em até 72 vezes.

Qual é o número de inadimplentes no país?

Em janeiro de 2023, a inadimplência aumentou no país, atingindo mais de 70 milhões de pessoas, segundo a Serasa. A soma de todas as dívidas chegou a R$ 323 bilhões, valor equivalente ao PIB do Estado de Santa Catarina, o sexto maior do país. O valor médio da dívida de cada inadimplente está em R$ 4.612,28, quase quatro salários-mínimos.

De acordo com dados de janeiro deste ano do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, a cidade de São Paulo tem o maior número de inadimplentes no país, com 4,6 milhões de pessoas, totalizando mais de R$ 26 bilhões em dívidas. O ticket médio de dívida por pessoa endividada na capital é de R$ 5.577, 71.