Feirão Limpa Nome é prorrogado até dia 23 de dezembro; descontos chegam até 99%

A Serasa informou nesta terça-feira, 6, que o Feirão Limpa Nome foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. O evento permite que consumidores consigam quitar dívidas com descontos de até 99%. Uma das possibilidades é a baixa da negativação instantânea. São 267 empresas parceiras.

O Feirão teve início em novembro e mais de 4,5 milhões de negociações já foram realizadas. O segmento de telefonia é o destaque de renegociações até o momento, com 32% de acordos fechados do total de ofertas, seguido das securitizadoras (empresas que compram dívidas de outras companhias) com 28%, e em terceiro vem o varejo, com 15% de representatividade.

Em relação ao perfil do consumidor que procura o feirão, a maioria dos acordos foram realizados entre os da faixa etária dos 31 a 40 anos de idade (32%) e por mulheres (56,7%).

“Os descontos especiais que os nossos parceiros estão oferecendo, aliado ao pagamento do 13º salário, estimula os brasileiros a buscarem pela renegociação e quitar suas dívidas. Por isso, a Serasa decidiu prorrogar o Feirão, para que mais pessoas possam aproveitar essa oportunidade diferenciada de começar 2023 com as finanças em dia”, afirma Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome.

Como participar

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais oficiais da Serasa:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 6 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.